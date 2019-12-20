Tosya’da filografi sergisi açıldı

Tosya Halk Eğitim Merkezi tarafından filografi kursunun sergi açılışı gerçekleştirildi.

Tosya Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Filografi Kursu tamamlandı. Kurs boyunca kursiyer tarafından yapılan filografi eserlerden oluşan sergi açıldı. Kursiyerlerin yaptığı ürünlerden oluşan serginin açılışını Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, açılış kurdelesini keserek sergiyi gezdi. Ürünler hakkında bilgiler alan Kaymakam Pişkin ve Başkan Kavaklıgil, Filografi Kursundaki kursiyerlerin yaptığı ürünlerin sergilendiği serginin açılışını yaptıklarını belirterek, “Kurs hocamızı ve kursiyerlerimizi birbirinden güzel ve başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum” dediler.

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