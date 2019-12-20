Kastamonu'da 'arazi anlaşmazlığı' kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı

KASTAMONU'da, husumetli iki aile arasında 'arazi anlaşmazlığı' nedeniyle çıkan silahlı kavgada, aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde meydana geldi. Aynı aileden Süleyman, Namık, Ertan ve İhsan Doğan, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan kişilerle köyde karşılaştı. İki aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucunda, Süleyman, Namık, Ertan ve İhsan Doğan kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Süleyman, Namık ve Ertan Doğan'ın yaşamını yitirdiğini tespit ederken, ağır yaralanan İhsan Doğan'ı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İhsan Doğan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Köyde geniş çağlı güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ise olaya karıştıkları belirlenen A.Y. ve K.Y.'yi gözaltına aldı. Taşköprü Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



KASTAMONU 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:27

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