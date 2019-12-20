Eski Başkan Uğuz, AK Parti İlçe Başkanı oldu

"O benim sünnetim değildi"

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AK Parti Çatalzeytin İlçe Başkanı Hasan Çay'ın istifası ile boşalan İlçe Başkanlığı görevine Çatalzeytin eski Belediye Başkanı Mimar Musa İhsan Uğuz atandı.

AK Parti Genel Merkezi'nin oluruyla atanan Mimar Musa İhsan Uğuz, 19992019 arasında Çatalzeytin Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.

Uğuz'un, AK Parti'de 2020 yılı içerisinde gerçekleşecek kongreye kadar mevcut yönetimle görev yapacağı, kongrede de ilçe başkanlığına aday olacağı öğrenildi.

KASTAMONU 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:27

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