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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı’dan Kaymakamlık ve Belediyeye ziyaret

İHA

Çeşitli program ve organizasyonlara katılmak için babaocağı Kastamonu'nun Tosya ilçesine gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı’dan Kaymakamlık ve Belediyeye ziyaret

Çeşitli program ve organizasyonlara katılmak için babaocağı Kastamonu’nun Tosya ilçesine gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ilçeye gelişlerinde ilk olarak kariyer günlerine katılarak liseli gençlere konferans verdi. Bakan Yardımcısı Kaymakçı’nın bir sonraki durağı Tosya Kaymakamlığı oldu. Tosya Kaymakam Deniz Pişkin’e makamında nezaket ziyaretinde bulunan Kaymakçı misafirperverliği için teşekkür ederek Tosya hakkında bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Deniz Pişkin, Bakan Yardımcısı Kaymakçı’ya teşekkür ederek Tosya için samimiyetle yaklaştığını söyledi. Kaymakam Pişkin, Bakan Yardımcısı Kaymakçı’ya lise yıllarından bir siyah beyaz fotoğrafını hediye etti.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, “Doğduğum büyüdüğüm Tosya’yı ziyaret ediyorum. Lise son sınıftaki öğrencilerle bir kariyer sohbeti yaptık. Aynı zamanda Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini konuştuk. Diplomatlık mesleği hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Gerçekten ben yapmış olduğumuz sohbetle çok derin anlamlı ve nitelikli sorular soruldu. Dolayısıyla Tosya’nın dış politikayı yakından takip ettiğini gördüm şimdide Sayın Kaymakamımızla yararlı bir görüşme yaptık. Güzel Tosya'mızın ihtiyaçlarını gözden geçirdik. Tosya için neler yapabiliriz, onları konuştuk. Bundan sonra da Tosya’yı daha sık ziyaret etmeye çaba göstereceğiz. Sayın Kaymakamımız da burada çok yararlı değerli çalışmalar yapıyor. En az benim kadar Tosya’ya hakim olduğunu gördüm. Köylerinden yollarına kadar her şeye hakim durumda. Dolayısıyla Tosya’nın emin ellerde olduğunu görmek bizi sevindirdi. Umarız bundan sonra Tosya halkı için Tosya gençleri için çok daha mutlu çok daha başarılı Avrupa Birliği ile bağlantılı projelerde de olacak etkinlikler bekliyoruz. Dolayısıyla ben tüm hemşerilerimi selamlıyorum.” dedi.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Kaymakam Deniz Pişkin, “Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum kıymetli zamanlarını Tosya'ya, Tosya'daki öğrencilere vakit ayırdığı ve bizlerle bulunduğu için. Öğrencilerimizin gerçekten ciddi manada kendilerine rol model alacakları hemşehrilere ihtiyacı var. Hem Tosyalı olması nedeniyle hemde dış politikada üst düzey devlet görevlisi olması hasebiyle Sayın Bakanımız öğrencilerimize gerçekten iyi bir ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı da öğrencilerimizi kendileriyle buluşturduğumuz için mutluyuz. Ayrıca Tosya’nın sorunları konusunda göstermiş oldukları duyarlılık bizleri çok ziyadesiyle mutlu etti. Daha önce görüşmüş olduğumuz ve kendilerine iletmiş olduğumuz çöp kamyonu talebimiz bugün sonuçlandı. İnşallah yakın zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir çöp kamyonumuz Köylere Hizmet Götürme Birliğine gelecek. Böylece köylerimizin yarısının çöpünü toplayabiliyorken bütün köylerimizin çöplerini böylece toplamış olacağız. Bunun gibi yine başka Yüksekokul konusunda onay bekleyen fakülte konusu ve yüzme havuzu gibi taleplerimizi kendisine ilettik. Her konuya her soruna samimiyetle yaklaşıyor. Ben Sayın Bakanımıza ilçem adına çok teşekkür ediyorum. Okuma kampanyamıza vermiş olduğu desteklerden dolayı ayrıca şükranlarımı iletiyorum” diye konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, ziyaretlerine Tosya Belediyesi ile devam etti. Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil’e makamında nezaket ziyaretinde bulunan Bakan Yardımcısı Kaymakçı, bir süre sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kavaklıgil, destek ve katkıları için Bakan Yardımcısı Kaymakçı’ya teşekkür etti.

Ziyarette ayrıca Tosyaspor Kulübü tarafından Bakan Yardımcısı Kaymakçı’ya 37 numaralı forma ve atkı hediye edildi.
Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil nostalji olması açısından Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı’ya tarihi bir radyo hediye etti.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, “Hemşehrimiz olmasından gurur duyduğumuz Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Faruk Kaymakçı Beyefendi şehrimize bir dizi ziyaretlerde bulundu. Şahsıyla sürekli irtibat halindeyiz ve memleketine özlemini hasretini iyi biliyoruz. Bizde kendisini burada ağırlamaktan gerçekten onur duyuyoruz. Kendi şehrimiz için elden gelen desteği bizlere her platformda sunuyor, sunmaya da devam edeceği kanaatindeyiz. Tosya Belediye Başkanlığımızı da ziyaret ederek bize mutluluk yaşattı. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Tosya’nın değerli bir evladı olduğu için kendisiyle gurur duyuyoruz çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ise “Bugün doğduğum, büyüdüğüm, pilavını yediğim, helvasını tattığım memleketim Tosya'ya geldim. Tosyalı olmaktan gurur duyuyorum. Gerçekten bu güzel ilçemizin çok daha ileri bir noktaya gitmesi için Ankara’da bizde her türlü elimizden gelen desteği yapacağız. Sayın Belediye Başkanımız çok önemli çalışmalar yapıyor. Bizde Tosya'mıza hizmet eden herkese her türlü desteği elimizden geldiği ölçüde sağlamaya devam edeceğiz. Umarız eğitimden sağlığa altyapıdan çevreye eğitimden spora her alanda Tosya'yı desteklemeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimize layık oldukları hizmeti Belediye Başkanımızla, Kaymakamımızla, diğer yerel yöneticilerimizle hep birlikte sunmaya devam edeceğiz. Bize gösterdiğiniz bu sıcak temastan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor tüm hemşehrilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” diye konuştu.

KASTAMONU

20 Aralık 2019 Cuma

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