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Kastamonu’da Tarih ve Kültür Gecesi düzenlendi

İHA

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Kastamonu Şubesi tarafından tertip edilen 8. Tarih ve Kültür Gecesi, Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonunda yapıldı.

Kastamonu’da Tarih ve Kültür Gecesi düzenlendi

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Kastamonu Şubesi tarafından tertip edilen 8. Tarih ve Kültür Gecesi, Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonunda yapıldı.
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri Dr. Ali Güler, Dr. Abdullah Cüneyt Küsmez ve Dr. Veli Fatih Güven’in konuşmacı olarak katıldıkları panel, Karanlık Camii İmam Hatibi Kadir Doğan’ın okuduğu Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı.
Panelin açılışında konuşan TÜRKAV Kastamonu Şube Başkanı Hamdi Özden, “Dünyanın neresinde bir Türk varsa onun derdiyle dertlenmek, sevinciyle sevinmek; Türk devletinin, Türklük Aleminin, İslam dünyasının içinde bulunduğu şartları ve problemleri tespit etmek, duyarlılık oluşturmak, çözüm önerileri sunmak maksadıyla bu programı her yıl düzenliyoruz. Önümüzde Suriye ve Irak tablosu var. Bu yüzden Türkiye ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Ortadoğu’yu 100 yıl sonra yeniden düzenlemek isteyen ABD, İngiltere ve Rusya ile bunlara ilaveten İran’ın bunu Türkiye’nin hayati çıkarlarını umursamadan gerçekleştirmek istediğini görüyoruz” dedi.
Özden, “Bu sebeple emperyalist güçler ülkemizi ve çevremizi tanzime yönelik projelerini ileride yol açacak, daha büyük ve derin çatışmalara karşı şimdiden sağlam veri ve bilgiye dayalı, Türk Millî Devleti’nin bekasını temin edecek tedbirler alınması gerekiyor. Türkiye’nin kurtuluş savaşından bu yana en büyük sorunlarla karşı karşıyadır. Ülkemizin yeniden Sevr dönemi şartlarına çekilmeye çalışılıyor. İhtiyacımız olanın milli seferberlik anlayışı içerisinde, milli dayanışma, milli birlik ve beraberlikle hareket etmektir” diye konuştu.
Doğu Türkistan’da son yıllarda insan ihlallerinin yaşandığını söyleyen Özden, “Ata yurdumuz Doğu Türkistan’da son yıllarda meydana gelen insan hakları ihlalleri ve 21. yüzyılın en zalimane, aynı zamanda sistematik soykırımı hakkında yaşanan insanlık dışı işkencelere sessiz kalmamız mümkün değildir. Ülkemizdeki bütün STK’ları, siyasi partileri Çin’deki soykırıma karşı tepkilerini yükseltmeye çağırıyoruz. Uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletlerin artık Çin'deki söz konusu insan hakları ihlallerinin bitmesi ve çağdaş Nazi toplama kamplarının kapatılmasına yönelik daha ciddi tedbirler alması ve yaptırımlar uygulaması için girişimde bulunmalarının vaktinin çoktan geçtiğini, açıkça ifade ediyoruz. Ve diyoruz ki; “Ne Amerika, ne Rusya, ne Çin; Her şey Türk’e göre, Türk tarafından, Türk için” anlayışıyla hareket etmeye, tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye için elbirliği ile çalışmaya mecburuz. Biliyoruz ki Türk ne zaman güçlüyse İslam Âlemi o kadar güçlü, Türk ne zaman yöneticiyse insanlık âlemi o kadar huzurludur” şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından Tarih ve Kültür Gecesinde, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Bayırbucak Türkmenlerinden Ahmet Yüzbaşı’nın okuduğu “Poyraz” adlı duygu yüklü şiirini okudu. Ardından izleyicilere TÜRKAV Kastamonu Şubesi tanıtım videosu izlettirildi.
“Tarih, Kültür ve Jeopolitik Ekseninde Güney Türklüğü ve Ortadoğu’daki Gelişmeler” başlığı altında aynı zamanda panelin moderatörlüğünü de yapan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve MHP MYK üyesi Dr. Ali Güler, “Misakı Millî ve Lozan Bağlamında Irak ve Suriye Türklüğü” konusunu anlattı.
Yine aynı ana başlık altında Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Abdullah Cüneyt Küsmez’in, “Küresel Güvenlik Politikaları Bakımından Orta Doğu’daki Son Gelişmeler”i anlattığı sunumu büyük beğeni topladı.
Panelde Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Veli Fatih Güven ise, “Vekalet Savaşları Konseptinde PKK ve PYD’nin Irak ve Suriye Faaliyetleri”ne değindi.
Sunuculuğunu Şeyh Şabanı Veli İmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmeni Musa Kaya’nın yaptığı program, panelistlere plaket takdimi ile son buldu.

KASTAMONU

23 Aralık 2019 Pazartesi

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