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Kastamonu All Star Kadın Basketbol Takımı, ilk galibiyetini aldı

İHA

– Türkiye Basketbol Federasyonu Kadınlar Bölgesel Liginde B grubunda yer alan Kastamonu All Star, sahasında konuk ettiği Toroslar Belediye Basketbol Takımını 7271 yendi.

Kastamonu All Star Kadın Basketbol Takımı, ilk galibiyetini aldı

– Türkiye Basketbol Federasyonu Kadınlar Bölgesel Liginde B grubunda yer alan Kastamonu All Star, sahasında konuk ettiği Toroslar Belediye Basketbol Takımını 7271 yendi.
Türkiye Basketbol Federasyonu Kadınlar Bölgesel Liginde B grubunda yer alan Kastamonu All Star, 8. maçında Toroslar Belediye Basketbol takımı ile karşı karşıya geldi. Daday Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 2816 geride kapatan Kastamonu All Star Kadın Basketbol Takımı, ikinci periyodu da yaptığı basit hatalar sonucunda 4638 yenik kapattı. Üçüncü periyotta toparlanan Kastamonu All Star Takımı, 6055 öne geçerken üstünlüğünü son periyoda kadar devam ettirdi. Son periyotta başa baş geçen mücadelede Kastamonu All Star Kadın Basketbol Takımı, son saniyede bulduğu basket sayısı ile rakibini 7271 mağlup ederek 8 hafta sonunda gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Maç sonunda değerlendirmede bulunan Kastamonu All Star Takımı Antrenörü Binnur Çelebi, “Maça çıkmadan hiç galibiyetimiz yoktu. Sekiz maçtan sonra ilk galibiyetimiz aldık. Çok güzel maçı son dakikada gelen çok güzel sayı ile yendik. Oyuncularıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
İlk galibiyetini alan Kastamonu All Star Takımı, karışlaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Ankara oyun havaları eşliğinde çiftetelli oynayarak kutladı.

KASTAMONU

24 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:29
  • GÜNEŞ 08:02
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