Öğrencilerden madde bağımlılığına karşı etkinlik

Kastamonu’nun Daday ilçesinde madde bağımlılığına dikkat çekmek ve önlenmesi amacıyla program yapıldı.

Daday Atatürk Ortaokulu ve Miralay Halit Bey İlkokulu öğrencileri tarafından ortaklaşa düzenlenen program, İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda yapıldı. Daday Kaymakamı Kemal Balaban, Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerinde katıldığı programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Atatürk Ortaokulu 5. Sınıf öğrencilerinden Ecrin Apaydın yaptı. Program öğretmen Aysun Dumanoğlu'nun bağımlılık ile ilgili sunumu, madde bağımlılığı ile ilgili şiirlerin okunması tiyatro oyunu ve şarkılarla sona erdi.

KASTAMONU 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:29

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