Otomobilde 14 kilo eroin ile yakalanan 2 kardeşe gözaltı

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KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, polis tarafından durdurulan otomobilde 14 kilo 224 gram eroin ele geçirdi, 2 kardeş gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tosya D-100 karayolu üzerindeki kontrol noktasında durdukları otomobili aradı. Araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada 26 paket halinde toplam 14 kilo 224 gram eroin ele geçirildi. Otomobilde bulunan, S.A. ve E.A. adlı kardeşler gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.





KASTAMONU 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:29

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