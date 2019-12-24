Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Yunus ekipleri tarafından öğrencilere polislik mesleği anlatıldı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Yunus ekiplerinin koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Şehit Burak Kapucuoğlu Ortaokulunda öğrenim görmekte olan 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik “Meslek Kariyer Günleri” düzenlendi. Polis ekipleri, etkinlikte polislik mesleğinin genel olarak tanıtımını yaparak, haricinde günümüzün en büyük sorunlarından biri olan sosyal medya bağımlılığıyla ilgili “Güvenli İnternet Kullanımı” hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında sunum yaptı.

KASTAMONU 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:29

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:27

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.