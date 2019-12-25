Kastamonu nun \u00c7atalzeytin il\u00e7esinde d\u00fczenlenen uyu\u015fturucu operasyonunda 11 gram esrar maddesi ele ge\u00e7irilirken, 2 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Edinilen bilgiye g\u00f6re, \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 ekipleri ile \u00c7atalzeytin \u0130l\u00e7e Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 ekipleri, il\u00e7eye ba\u011fl\u0131 Ginolu mevkisinde yapt\u0131klar\u0131 uygulama s\u0131ras\u0131nda bir otomobil durdurdu. Otomobilde yap\u0131lan aramada 10 gram, ara\u00e7 d\u0131\u015f\u0131nda yap\u0131lan aramada da ka\u011f\u0131da sar\u0131lm\u0131\u015f \u015fekilde 1 gram esrar ele ge\u00e7irildi. Olayla ilgili olarak 2 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Ele ge\u00e7irilen esrar maddeleri muhafaza alt\u0131na al\u0131n\u0131rken, olayla ilgili soru\u015fturma s\u00fcr\u00fcyor.