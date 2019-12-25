Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Köy muhtarı, kazada hayatını kaybetti

KastamonuDaday karayolu Gölköy mevkisinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada köy muhtarı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, KastamonuDaday karayolu Gölköy mevkisinde Daday’ın Hasanağa Köyü Muhtarı İbrahim Tansever (50) idaresindeki 57 DD 813 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mahir Rüzgar (41) yönetimindeki 37 BG 393 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar, şarampole savrularak takla attı. Kazada sürücüler İbrahim Tansever ve Mahir Rüzar ile aynı araçta bulunan eşi Ayşe Rüzgar (34) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen İbrahim Tansever, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan Mahir Rüzgar’ında hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Kaza sonrasında trafik ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Tek şeritli olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

KASTAMONU 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:29

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