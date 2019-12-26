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Daday’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

İHA

Kastamonu'nun Daday ilçesinde iki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada bir kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde iki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Daday'da ilçe merkezinde Ü.T. ile S.T. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine Ü.T. bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Ü.T, Daday Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu’ya sevk edildi.
Polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.T'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KASTAMONU

26 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:30
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  • ÖĞLE 12:50
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  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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