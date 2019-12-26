Kastamonu’na dolaşmak için evden ayrılan şahıstan haber alınamıyor

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde dolaşmak için evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan alzheimer hastası için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Seydiler’de Ayvalar köyünde ailesiyle yaşayan alzheimer hastası 60 yaşındaki Kemal Vural, dolaşmak için öğle saatlerinde evden ayrıldı. Kemal Vural’ın havanın kararmasına rağmen eve dönmemesi üzerine ailesi, jandarmayı arayarak kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve vatandaşlar ile birlikte arama kurtarma çalışması başlattı.

1,5 gündür kayıp olan Kemal Vural’ı arama çalışmaları halen devam ediyor.

KASTAMONU 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:30

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