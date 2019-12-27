Başkan Çatal, "Halk Günü"nde vatandaşlarla bir araya geldi

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, "Halk günü" etkinliğinde vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Taşköprü Belediyesinde iki haftada bir “Halk Günü” toplantısı gerçekleştiriliyor. Bu toplantılarda Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, makamında vatandaşları ağırlayarak istek ve taleplerini dinliyor.

Bu kapsamda yapılan Halk Günü toplantısında vatandaşları makamında ağırlayan Başkan Başkan Çatal, vatandaşların duyarlılığından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Vatandaşların fikir ve düşüncelerine her zaman kapılarının açık olduğunu vurgulayan Çatal, "Kıymetli halkımıza ilgi ve alakalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

KASTAMONU 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:30

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