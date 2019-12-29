Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi yılbaşına hazır ÖRSEM Ilgaz Otel Müdürü Veysel Sezen: “Yılbaşında doluluk ...

İHA

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi'nde yılbaşı hazırlıkları tamamlandı. ÖRSEM Ilgaz Otel Müdürü Veysel Sezen, yılbaşında doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını belirterek, misafirlerini beklediklerini söyledi.

Ilgaz Dağı Kayak Merkezi yılbaşına hazır ÖRSEM Ilgaz Otel Müdürü Veysel Sezen: “Yılbaşında doluluk oranımız yüzde 100’e yakın”

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi'nde yılbaşı hazırlıkları tamamlandı. ÖRSEM Ilgaz Otel Müdürü Veysel Sezen, yılbaşında doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığını belirterek, misafirlerini beklediklerini söyledi.
Kastamonu sınırları içerisindeki Ilgaz Dağı Milli Parkı bölgesinde bulunan Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentten kayakseverleri ağırlamaya devam ediyor. Son günlerde etkili olan karla kar kalınlığının 71 santimetreye ulaştığı kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, 1850 rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapma imkanı buluyor. Yeni kayak yapmaya başlayanlar da aileleriyle birlikte kızakla kaymanın keyfini çıkarıyor.
Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Veysel Sezen, Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nin yılbaşına hazır olduğunu belirterek, ÖRSEM’in 75 oda ve 150 yatak kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Sezen, “Doluluk oranımız yüzde 100’e yakın. İnşallah 31 Aralık akşamı yılbaşı galasıyla programımızı yapacağız. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp göndereceğiz. Tesisimiz tüm halkımıza açık. Yer olduğu sürece bütün vatandaşlarımız tesislerimizden yararlanabilir. Şu an bütün hazırlıklarımız tamam, misafirlerimizi bekliyoruz” dedi.
Çorum’dan geldiğini söyleyen Mustafa Güneysu adlı vatandaş, “Türkiyemizin her köşesi yaz ve kış mükemmel güzelliklere sahip. Bunun da bir örneğini burada yaşadım. Buraya gelmekten dolayı çok mutluyum. İnşallah bundan sonra da gelmeyi düşünüyorum. Çok güzel bir ortam var” diye konuştu.
Merzifon’dan 39 okul arkadaşıyla birlikte Kastamonu’ya kayak yapmaya gelen Hasan Deniz Portakal da, kızakla kaydığını ve Ilgaz Dağı’nı çok beğendiğini kaydetti. Portakal, çok kar olduğunu ve Ilgaz Dağı'nı çok beğendiğini söyledi.
Samsun’dan ailesiyle birlikte yılbaşı eğlencesi için Kastamonu’ya gelen Eylül Duru Doğan ise, “Ailemle birlikte Samsun’dan Ilgaz Dağı'na geldik kar tatili yapmaya ve burada kayak dersleri alıyorum. İlk defa kayacağım, çok mutluyum ve çok eğlenceli vakit geçiriyorum. Ilgaz Dağı çok güzel, insanın içini ısıtıyor” diye konuştu.

KASTAMONU

29 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:09
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:57
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KAS-Der, yerli otomobilin 37’incisine talip
YEREL HABERLER KAS-Der, yerli otomobilin 37’incisine talip
Yoldan çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil evin bahçesine uçtu: 1 ölü, 2 ...
Kastamonu’da 89 şişe kaçak alkol yakalandı
YEREL HABERLER Kastamonu’da 89 şişe kaçak alkol yakalandı
Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu açıldı Kayak sezonunu açan Ilgaz Dağı beklentileri karşılamadı
YEREL HABERLER Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu açıldı Kayak sezonunu ...
Tosya yolunda jandarma ekipleri kontrollerini sıklaştırdı
YEREL HABERLER Tosya yolunda jandarma ekipleri kontrollerini ...
Tosya’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tosya’da trafik kazası: 2 yaralı
Model uçak kursunda sertifikaları Başkan Kavaklıgil verdi
YEREL HABERLER Model uçak kursunda sertifikaları Başkan Kavaklıgil ...
Başkan Çatal, "Halk Günü"nde vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Çatal, "Halk Günü"nde vatandaşlarla bir araya ...
Kastamonu’da 25 bin 677 dekar alanda toplulaştırma yapıldı
YEREL HABERLER Kastamonu’da 25 bin 677 dekar alanda toplulaştırma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X