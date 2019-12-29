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Demir, “Rant, rant diyen CHP’liler, Kanal İstanbul güzergahında arsa topluyor”

İHA

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve denizcilik sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Murat Demir, rant diye eleştirilerde bulunan CHP'lilerin Kanal İstanbul güzergahında arsa topladığını ileri sürdü.

Demir, “Rant, rant diyen CHP’liler, Kanal İstanbul güzergahında arsa topluyor”

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve denizcilik sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Murat Demir, rant diye eleştirilerde bulunan CHP’lilerin Kanal İstanbul güzergahında arsa topladığını ileri sürdü.
AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve denizcilik sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Murat Demir, Kanal İstanbul projesinin denizcilik sektörü açısından değerlendirmesini, Ekrem İmamoğlu'nun "Ya Kanal, Ya İstanbul" söyleminin perde arkasını, projenin Türkiye ekonomisine katkısını, projeye karşı çıkan kişilerin gündeme getirdiği rant iddialarını, projeyle birlikte su kaynaklarının zarar göreceği ve deprem riskinin artacağı iddialarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Kanal İstanbul projesini denizcilik sektörü açısından değerlendiren Murat Demir, gemilerin İstanbul Boğazı'nda beklemesinin denizcilik sektöründe büyük bir problem olduğuna belirtti.
Demir, projenin Türkiye'nin ekonomisine büyük katkılar sağlayacağını ve İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin azalacağına dair ülkeye gelecekte büyük kazanımlar getireceğine vurguladı.
Uzun bir süredir tartışılan projenin Montrö Sözleşmesi'ni geçersiz kılacağına dair ise "Montrö ile hiç alakası yok. İstanbul Boğazı cazibesiyle geçiş güzergahlarını çok daha aktif hale getirecek" diyen Demir, Montrö Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu savunanlara karşı çıktı.
Murat Demir, Ekrem İmamoğlu ile projeye karşı çıkan kişilerin gündeme getirdiği rant iddialarına ise "Kanal İstanbul projesinin yapılacağı yerlerde arsa almaya çalışan isim isim bildiğim CHP'liler var” sözleriyle tepki gösterdi.

“İstanbul’u Karadeniz’den Marmara’ya bağlayacak bir projedir”
Kanal İstanbul’un Karadeniz’den Marmara’ya bağlayacak bir proje olduğunu söyleyen Demir, “40 kilometre uzunluğunda, 150 metre genişliğinde ve 25 metre dip derinliğe sahip bir kanal olması değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanımız tarafından da bunlar belirtildi. Bilindiği üzere Karadeniz’den Marmara’ya çıkacak bir kanal olacak. Şuanda güzergahın nasıl olduğunu kimse bilmiyor, net değil. Sonuç olarak İstanbul’un Karadeniz’den Marmara’ya bağlanacak ve etrafında da yakın bir bölgede yerleşim alanlarının oluşturacağı bir projedir” şeklinde konuştu.

“İstanbul boğazında sürekli bir gemi beklemesi var”
İstanbul boğazında sürekli bir gemi beklemesinin olduğuna işaret eden Demir, “Ticaret gemileri sürekli Marmara’dan Karadeniz’e, Karadeniz’den Marmara’ya girişte ortalama bekleme süreleri, tankerler hariç kuru yük gemileri için 1314 saati buluyor. Tankerlere baktığımız zamanda 30 saati buluyor. Bunları güne vurduğunuz zaman birçok gemi 23 gün hatta 56 güne bekleme süresi çıkan gemiler var. Güney’den Kuzey’e 8 saat geçiş izni veriliyorsa, o 8 saatten sonraki süreçte de Kuzey’den Güney’e veriliyor. İstanbul Boğazı şuanda ülkemizin en muhteşem turizm merkezlerinden bir tanesi. Yurtdışından gelen insanlar, İstanbul’da 34 saat bekleme süresi içerisinde boğazda illa bir tur gezintisi yapıyor. İstanbul boğazında tur teknelerinin yanı sıra yolcu gemileri, balıkçı tekneleri, amatör balıkçılar, ayriyetten özel teknelerin dolaştığı bir yerden bahsediyoruz. Çünkü boğaz muhteşem bir yer. Boğazdan geçmek isteyen gemi sayısı 40’dan aşağıya hiç düşmüyor. Kanal İstanbul, boğazdaki hem tehlikeyi hem de gemi trafiğine büyük ölçüde çözecektir” diye konuştu.

“Devletimiz, 17 yılda devasa projelere gururla imza attı”
AK Parti hükümetlerinin 17 yılda büyük projeleri hayata geçirdiğine dikkat çeken Demir, şunları söyledi: “Türkiye’de özellikle son 17 yılda çok büyük projeler hayata geçirildi. Tüneller, viyadükler, Avrasya Tüneli gibi, aklımıza gelmeyen devasa projeler imza atıldı. Kanal İstanbul projesine de devlet karar verdi. Gerekli çalışmalarını yaptı ve ihalesini yapıp işe başladı ve bitirdi. Önce temel atmasını yaptı, sonra açılışını yaptı ve bitirdi. Gururla bu büyük projeleri hayata geçirdi. Kanal İstanbul projesinde de mutlak surette ihale aşamasına gelinene kadar zaten kamuoyuyla, halkımızla paylaşılan bir projedir. Ama detayını, ayrıntısını anlatmak bunlar biraz zaman alacak işler, halkımızda projeyle ilgili bilmesi gereken her bilgiye de sahiptir”

KASTAMONU

29 Aralık 2019 Pazar

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