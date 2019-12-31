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Murat Demir’den Kaymakam Açıkgöz’e ziyaret

İHA

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz'ü makamında ziyaret etti.

Murat Demir’den Kaymakam Açıkgöz’e ziyaret

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz'ü makamında ziyaret etti.
AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili ve işadamı Murat Demir, Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz'den ilçe genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alarak görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Açıkgöz, “Sayın Milletvekilimize görev süresi içinde ilçemize olan büyük hizmetlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

KASTAMONU

31 Aralık 2019 Salı

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