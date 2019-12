Yılbaşı öncesinde Kastamonu’da pastırma satışları patladı Yılbaşı öncesinde Kastamonu pastırmasına büyük rağbet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ünlü gurme Vedat Milor başta olmak üzere gastronomi uzmanlarının övgüyle bahsettiği Kastamonu Pastırmasının satışları yeni yıla saatler kala büyük oranda satışları arttı. Başta oteller olmak üzere yılbaşında hizmet veren olan çok sayıda firma menüsüne Kastamonu pastırmasını dahil etti.

Ünlü gurme Vedat Milor’dan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da lezzetini beğendiği Kastamonu pastırması üreticisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Gastronomi alanında Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden Kastamonu’da tespit edilen 812 çeşit yemeğin başlıca yiyecekleri arasındaki yer alan Kastamonu pastırması, yılbaşı menüsünün de başlıca yiyecekleri arasında yer aldı. Kilosu 140 liradan satılan Kastamonu pastırması, oteller başta olmak üzere özellikle yılbaşında hizmet verecek olan çok sayıda işletmenin yılbaşı menüsüne dahil edildi.



“Türkiye genelinde pastırmamıza yönelik talepler arttı”

Türkiye genelinde Kastamonu pastırmasına yönelik talebin arttığına dikkat çeken Pastırma Üreticisi Ömer Faruk Karabıyıkoğlu, “Kastamonu pastırması son zamanlarda iyice revaçta. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizim pastırmamızı övmesiyle birlikte satışlarımız kat kat daha arttı. Sağ olsun halkımızın Türkiye genelinde pastırmamıza yönelik talepleri git gide artmaktadır. Yılbaşına giriyoruz inşallah şu an için satışlarımız iyi bir derecede yükseldi. Bu vesileyle herkese iyi bir yıl diliyorum. Pastırma üreticileri olarak bizimde iyi bir yıl geçeceğini, pastırmamızı tüm Türkiye’ye daha güzel tanıtabileceğimizi umuyorum. 2020 yılı Kastamonu pastırması için inşallah daha güzel olacak. Buna inanıyoruz biz. Bu kadar lezzetli olan bir pastırmayı başka hiçbir yerde bulma imkanınız yok” dedi.



“Yılbaşı öncesinde pastırma satışlarımız arttı”

Yılbaşı öncesinde özellikle otellerin menüsüne pastırmayı dahil ettiğini ve bu sayede satışlarının da arttığına işaret eden Karabıyıkoğlu, “Yılbaşı öncesinde bölgemizdeki oteller başta olmak üzere Türkiye genelindeki bazı oteller Kastamonu pastırmasını menülerine dahil ettiler. Bizden de özellikle talepte bulundular. Satışlarımız yılbaşı öncesinde güzel denilebilecek derecede arttı. İnşallah yılbaşından sonrada bu şekilde devam edeceğini öngörüyoruz. Ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz” diye konuştu.



“Kayserili müşterilerimiz arttı”

Türkiye’nin dört bir tarafına pastırma gönderdiklerini söyleyen Karabıyıkoğlu, şöyle konuştu: “Genellikle Türkiye’de başkentimiz Ankara’ya, İstanbul’a, İzmir ile Antalya bölgesine satışlarımız arttı. Fuarlara katılarak pastırmamızın tanıtımını yapıyoruz. Kayserili müşterilerimiz bir hayli var ve arttı. Bu pastırmayı tattıktan sonra bir daha Kayseri pastırması yemeyen müşterilerimiz var. Kastamonu pastırması bir numaradır”



“Bence kalitesine göre fiyatı uygundur”

Kastamonu pastırmasının şu an 140 liradan satıldığına dikkati çeken müşterilerden İrfan Salcı ise, “Biz, Kastamonu pastırmasının doğal ortamlarda yetiştiğine inanıyoruz. Birçok işletmemizde de böyle, bence kalitesine göre fiyatı uygun. Kastamonu’da her evde hemen hemen mutlaka pastırma vardır. Fiyatlar biraz daha uygun olsa daha iyi olacak ama şu anki ekonomik durumda elverdiği şekilde bence 140 lira uygundur. Biz, ailecek ayda yaklaşık 1 kilo pastırma tüketiyoruz, bunu tarhanada kullanıyoruz, bazen de ekmek yaptırıyoruz” şeklinde konuştu.

