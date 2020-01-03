Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İnebolu Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden E.Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KASTAMONU 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:32

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