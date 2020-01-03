Taşköprü Belediyesi Aşevi törenle hizmete açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Taşköprü Belediyesi Aşevi törenle hizmete açıldı

İHA

Taşköprü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Aşevi'nin resmi açılışı yoğun katılımla gerçekleşti.

Taşköprü Belediyesi Aşevi törenle hizmete açıldı

Taşköprü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Aşevi’nin resmi açılışı yoğun katılımla gerçekleşti.
Taşköprü’de Tekke Camisi bahçesinde bulunan binada hizmete başlayan Taşköprü Belediyesi Aşevi’nin resmi açılışına Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Taşköprü Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Tarık Ziya Çağılcı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güven, önceki dönem MHP Kastamonu Milletvekili Emin Çınar, MHP İlçe Başkanı Mustafa Arabacı, İyi Parti İlçe Başkanı Hüseyin Özmen, kurum amirleri, Belediye Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ku’ranı Kerim tilavetinin ardından konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “Bizler ki ‘komşusu açken, tok yatan bizden değildir’ buyrulan bir dinin mensubu olarak daha göreve gelmeden yaptığımız ziyaretlerde gördük ki birçok yerde olduğu gibi ilçemizde de maalesef yeterli gelir düzeyi olmayıp, evinde aş kaynatamayan ocaklarımız var. Bunun önüne geçmek için göreve gelir gelmez üzerinde titizlikle çalışmaya başladığımız aşevimizi bugün hepbirlikte açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şükürler olsun biliyoruz ki, bundan sonra Taşköprü’de evine sıcak yemek girmeyen kimse kalmayacak” dedi.
Taşköprü Kaymakamı İbrahim Çenet te, “Gerek Selçuklu gerek Osmanlı dönemlerinde, yoksul kesim içerisinde kalan vatandaşlarımız için önemli bir görev üstlenilerek Aşevi yapılmıştır. Bizde bu vesile ile Belediyemizin Aşevine katkı vererek hizmet etmesi için açılışını gerçekleştireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ise, “Böylesine hayırlı bir yerin açılışında bulunduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Sevgili başkanımla 1 yıl önce yola çıktığımızda, hizmet için çıktık. 35 sene sonra il belediye başkanı olarak böyle hayırlı bir hizmetin açılışında bulunmanın onurunu yaşıyorum. Ne kadar şükretsek az, inşallah daha hayırlı hizmetleri yapmakta bizlere nasip olur. Bizimde benzer 3 ayrı yerde Aşevi projemiz vardı. İnşallah bizde çok kısa süre içerisinde hizmete kavuşturacağız” diye konuştu.
İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Dursun Yoldaş’ın yaptığı dua ve kurban kesimin ardından protokol üyelerinin kurdeleyi kesmesinin ardından, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ve Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, kendi elleri ile misafirlere pilav ikram etti.
Programın ardından Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Tarık Ziya Çağılcı, önceki dönem MHP Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Arabacı, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’ı makamında ziyaret etti.
Şuan yaklaşık 100 kişiye günlük 2 öğün yemek veren Taşköprü Belediyesi Aşevi’nin, toplamda ise yaklaşık 350 kişi kapasitesi bulunuyor.

KASTAMONU

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:13
  • AKŞAM 17:34
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Aydın, “Uzman Erbaş eğitim alayı Kastamonu’dan gitti”
YEREL HABERLER Başkan Aydın, “Uzman Erbaş eğitim alayı Kastamonu’dan ...
Özel Harekat Polislerinden nefes kesen tatbikat
YEREL HABERLER Özel Harekat Polislerinden nefes kesen tatbikat
Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi ...
Kastamonu’da Fındıklı Yaylasında bulunan yayla evi yandı
YEREL HABERLER Kastamonu’da Fındıklı Yaylasında bulunan yayla evi ...
Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası maçlarının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası maçlarının ...
Taşköprü’de izinsiz kaçak kazı yapan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Taşköprü’de izinsiz kaçak kazı yapan 2 şüpheli şahıs ...
Cezaevine görüşe giden ailenin evinde şüpheli yangın 5 ton tohumluk sarımsak ile 5 ton arpa yangında küle döndü Yangının yaşandığı köyde komando ve jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldı
YEREL HABERLER Cezaevine görüşe giden ailenin evinde şüpheli ...
Kastamonu’da yaşlı adam, çıkan yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kastamonu’da yaşlı adam, çıkan yangında hayatını ...
Kastamonu’da uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kastamonu’da uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi ...
Kastamonu’da yanmış kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kastamonu’da yanmış kadın cesedi bulundu
Kaymakam Pişkin uygulama yapan görevlileri ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Pişkin uygulama yapan görevlileri ziyaret ...
Yeni yılda itfaiyecilerin yangın mesaisi
YEREL HABERLER Yeni yılda itfaiyecilerin yangın mesaisi
Kastamonu'da bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi
YEREL HABERLER Kastamonu'da bir iş yerinde gaz sıkışması sonucu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X