Kastamonu Belediyespor - Schaeffler: 30-31

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kastamonu Belediyespor - Schaeffler: 30-31

DHA

Kastamonu Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu ilk maçında evinde Macaristan temsilcisi Schaeffler'e 31-30 mağlup oldu. 

Kastamonu Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu ilk maçında evinde Macaristan temsilcisi Schaeffler'e 31-30 mağlup oldu. 
Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanan EHF A Grubu ilk maçında Kastamonu Belediyespor, ilk yarıyı 17-15 önde tamamladı. Kastamonu Belediyespor, ikinci yarıda ise üstünlüğünü koruyamadı. Maç, konuk ekibin 31-30'luk galibiyetiyle sonuçlandı.

KASTAMONU

04 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 08:04
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:35
  • YATSI 19:01
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Maskeli gaspçılar anne ve kızının ellerini bağlayıp, paralarını aldılar
YEREL HABERLER Maskeli gaspçılar anne ve kızının ellerini bağlayıp, ...
Sancaktepe Belediye Başkanından Tosya Belediye Başkanına ziyaret
YEREL HABERLER Sancaktepe Belediye Başkanından Tosya Belediye ...
Kaymakam Pişkin'e teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Pişkin'e teşekkür ziyareti
Arkeolojik eserlere müşteri ararken yakalandılar
YEREL HABERLER Arkeolojik eserlere müşteri ararken yakalandılar
Jandarma ekiplerinden arkeolojik eser kaçakçılarına operasyon
YEREL HABERLER Jandarma ekiplerinden arkeolojik eser kaçakçılarına ...
Baca yangınını itfaiye söndürdü
YEREL HABERLER Baca yangınını itfaiye söndürdü
Başkan Aydın, “Uzman Erbaş eğitim alayı Kastamonu’dan gitti”
YEREL HABERLER Başkan Aydın, “Uzman Erbaş eğitim alayı Kastamonu’dan ...
Taşköprü Belediyesi Aşevi törenle hizmete açıldı
YEREL HABERLER Taşköprü Belediyesi Aşevi törenle hizmete açıldı
Özel Harekat Polislerinden nefes kesen tatbikat
YEREL HABERLER Özel Harekat Polislerinden nefes kesen tatbikat
Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi ...
Kastamonu’da Fındıklı Yaylasında bulunan yayla evi yandı
YEREL HABERLER Kastamonu’da Fındıklı Yaylasında bulunan yayla evi ...
Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası maçlarının hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyespor, EHF Kupası maçlarının ...
Taşköprü’de izinsiz kaçak kazı yapan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Taşköprü’de izinsiz kaçak kazı yapan 2 şüpheli şahıs ...
Cezaevine görüşe giden ailenin evinde şüpheli yangın 5 ton tohumluk sarımsak ile 5 ton arpa yangında küle döndü Yangının yaşandığı köyde komando ve jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldı
YEREL HABERLER Cezaevine görüşe giden ailenin evinde şüpheli ...
Kastamonu’da yaşlı adam, çıkan yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kastamonu’da yaşlı adam, çıkan yangında hayatını ...
Kastamonu’da uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kastamonu’da uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X