Başkan Kavaklıgil: “yaya güvenliğini üst seviyede tutmak istiyoruz”

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde belediye ekipleri soğuk havalara rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kış hazırlıklarını tamamlayıp kar yağışına karşı teyakkuzda olan Tosya Belediyesi diğer taraftan da çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kış şartlarının ağır geçtiği ilçede belediye hizmetlerine ara vermeyen ekipler kış mevsiminin geç başlamasını fırsat bilerek havaların soğuk olmasına rağmen kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor.

İlçenin Bahçelievler Mahallesi'nde yürütülen yaya kaldırımı yenileme çalışmalarını yerinde denetleyen Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, “Bahçelievler Mahallemizde yaptığımız yaya kaldırımı çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık. Yaya güvenliğini tüm mahallelerimizde en üst seviyede tutmak istiyoruz ve doğrultuda çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” dedi.

Tosya Belediyesi ekipleri aynı zamanda kent merkezindeki tüm noktalara hizmet götüren ulaşım ağının genişletilmesi için ilçenin Yavuz Selim Mahallesi'nde yol genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KASTAMONU 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:32

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:37

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.