Tosya’da yoğun kar yağışı başladı

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı Kastamonu’nun Tosya ilçesinde de etkisini göstermeye başladı.

Balkanlardan yurda giriş yaparak kısa süre içinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı Tosya ilçesinde kendisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava dalgası öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Öğleden sonra şehrin yüksek yerlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Çatıları ve ağaçları beyaza bürüyen kar yağışının etkili olmaya başlamasının ardından belediye ekipleri kar yağışına karşı teyakkuza geçti. İş makinelerini şehir merkezinde konuşlandıran ekipler sürücülerin şehir içi trafiğinden olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımda aksamalar yaşanmaması için hazır beklemeye başladı.

Vatandaşın kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil’in denetim ve tedbiri elden bırakmadığı öğrenildi.

KASTAMONU 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:32

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