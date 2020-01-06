Sosyal medya üzerinden çaldıklarını satmaya çalışan şahıs yakalandı

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda traktörde bulunan 10 adet 30’ar kilogramlık ağırlıkları çalarak sosyal medyadan satmaya çalışan şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesi Çiftlik köyü Topçupınar mevkiinde 1 Ocak günü ormana bıraktığı traktöründe bulunan 10 adet 30’ar kilogram ağırlığın çalındığını fark eden vatandaş Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde çalınan malzemeleri sosyal medya üzerinden satmaya çalışan şahıs ile bu malzemeleri satın aldığını beyan ettiği şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler mağdur vatandaşa teslim edildi.

Olayla ilgili şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

KASTAMONU 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:32

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