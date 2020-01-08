Üniversitede köpeklerin toplatılacağını duyan öğrenciler rektörlük binasını sardı Köpekleri toplatmak isteyen rektörlüğe öğrencilerden tepki Köpeklerin toplatılma kararına öğrenciler karşı çıkınca rektörlük geri adım attı

Kastamonu Üniversitesinde bir köpeğin bir öğrenciyi ısırdığı iddiaları sonrasında kampüs içerisindeki köpeklerin toplatılması kararlaştırıldı. Kararı tepki gösteren öğrencilerin, rektörlük önünde toplanarak tepki göstermesi sonrasında bu karardan vazgeçildi.



Kastamonu Üniversitesinin Kuzeykent yerleşkesinde kampüs içerisinde, iddialara göre bir öğrenciyi derse giderken köpek ısırdı. Bunun üzerine üniversitesi rektörlüğü, kampüs içerisinde bulunan köpeklerin toplatılması için girişimde bulundu. Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü, belediye hayvan bakım evi ile görüşerek köpeklerin kampüs içerisinden toplatılması için talepte bulundu. Talep sonrası belediye ekipleri inceleme yapmak için rektörlük önüne gelince, karara tepki gösteren öğrenciler de rektörlük binası önünde toplantı. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen toplanan öğrenciler, rektörlük önünden ayrılmayarak köpeklerin toplatılmasına karşı çıktı. Öğrenciler arasında bir temsilci, rektörlüğe giderek yetkililerle görüştü. Polis ekipleriyle de görüşen öğrenciler, 5199 sayılı yasaya göre kısırlaştırılmış ve aşılanmış köpeklerin toplatılmasının yasal olmadığını belirtmesi üzerine karardan vazgeçildi.



Rektörlük önünde açıklama yapan Havyan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Kastamonu İl Temsilcisi Ayten Kökgöz, “Bugün Kastamonu Üniversitesinde bir şikayet üzerine toplanan kısırlaştırılmış ve aşılatılmış köpeklerimizi toplatmak istedi. 5199 sayılı yasaya göre köpeklerimizi toplayamazlar. Herkes gibi onlarda insanlar gibi sokaklarda yaşama hakları mevcut olduğundan bizlerde arkadaşlarla birlik olup köpeklerimizi vermedik” dedi.



Rektörlük önünde toplanan öğrenci grubu adına açıklamada bulunan Burak Tetik ise, “Muhtemelen hakkımda soruşturma başlatılacak. Çünkü içeride görüşürken numaramı ve ismimi aldılar. Kim ne derse desin 5199 sayılı kanuna göre küpeli hayvanın toplanması yasaktır. Bunu da herkes bilir. Hiç kimse kafasına göre hayvan toplayamaz. Ben bunu içeriye girip dile getirdim. Biz yapıcı olalım dedik, arkadaşımızın birisini köpek ısırmış, bana öyle söylendi. Şikayetler varmış, dilekçe verilmiş, öyle denildi. Resmen girdiğim odadan kovularak çıkarıldım. Telefonum ve öğrenci numaram alındı, eğer ben yasayı söylemekte bir soruşturma yiyeceksem, eğer benim eğitim ve öğretim hayatım bunun için yanacaksa ben artık bir şey söyleyemiyorum. Mutlaka köpeklerden şikayetçi olan vardır ama belki de daha fazla sevende vardır. Yasalara göre hareket etmek herkesin zorunluluğudur” diye konuştu.



KASTAMONU 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:32

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