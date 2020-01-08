Demir, “Kanal İstanbul, kendisini 10 yılda amorti eder”

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada Kanal İstanbul’un kendisini 10 yılda amorti edeceğini kaydetti.

AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, bir haber kanalında Emre Buğa’nın hazırlayıp sunduğu “Bakış Açısı” programının canlı yayın konuğu oldu. Programda ayrıca Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, Doç. Dr. Barış Doster ve CHP 26. Dönem Milletvekili Dursun Çiçek’te yer aldı.

ABD ile İran arasındaki gerilim, Libya sorunu ve Suriye'nin masaya yatırıldığı programın son bölümünde ise Kanal İstanbul görüşüldü.

“Ben, Kanal İstanbul’a hep ticari açıdan baktım”

Kanal İstanbul hakkında değerlendirmede bulunan AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir, “Kanal İstanbul uzun süredir tartışılıyor. Herhalde tartışılmaya da devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konunun daha iyi anlatılmasıyla alakalı talimatlarını verdiler. Son olarak kendileri de bu konuyla alakalı geniş kapsamlı bir sunum yapmayı düşündüklerini ifade ettiler. Bakanlıklarımız da zaten genel anlamda bu sunumun hazırlığına başladılar. Ben, Kanal İstanbul'a hep ticari açıdan baktım. Ülkemize ne kazandırır, ne getirir buna baktım. Gemilerin bekleme süreleri, kazançları ve kayıplarını ele aldım. Savaş gemilerinden söz edildi. Bugün İstanbul Boğazı'nda bir tehlike atlatıldı. Rus Savaş Gemisi ile alakalı... Boğaz'da hem dalga vardı, hem fırtına vardı, hem de ters yöne akıntı vardı. Gemi ilerlemesine rağmen kontrol dışına çıktı ve çapa atarak durabildi. Bundan kısa bir süre önce de bir gemi karaya vurdu. O gemide kılavuz kaptan vardı, kılavuz kaptan gemide olmasaydı kıyıya çarpması çok şiddetli ve tehlikeli olacaktı. Çünkü kılavuz kaptanın becerisiyle geminin hızı kesildi” dedi.

“Kanal İstanbul’daki kaza riski binde bir”

Geçtiğimiz günlerde boğazda yaşanan gemi kazasına dikkati çeken Demir, Kanal İstanbul’da kaza riskinin bendi bir olduğunu belirterek, “Dünya'nın birçok kanalını biliyorum. Bugün baktığınızda, Almanya'da bin tonluk gemilerin dolaştığı bir sürü kanal var. Yunanistan'daki kanal inanılmaz dar bir kanal. Kanallarda akıntıların, fırtınaların oluşmadığını düşündüğünüz zaman ben İstanbul'da yapılacak bir kanaldaki kaza riskini bir denizci olarak binde bir olarak görüyorum. Bunu nasıl söyleyebilirsiniz diyebilirsiniz. Bakın; İstanbul Boğazı'ndaki ters akıntılar birçok riskleri beraberinde getiriyor. Ama kanalda tek yönlü bir akış olacak. Bu akışta, İstanbul Boğazı'nda 56 mil akıntı varsa, bu kanalda 12 mil akıntı olacak” diye konuştu.

“Dünya denizciliğinde büyük bir pasta var”

Şuanda Mısır’ın Süveyş’te ikinci bir kanal yaptığına işaret eden Demir, “Şu anda Mısır, Süveyş’te ikinci bir kanal yapıyor. Panama ikinci bir kanal yapıyor. Neden? Dünya'da 30 trilyon dolarlık büyük bir denizcilik pastası var. Bizim ülkemiz bundan hiçbirşey almıyor. Devlet olarak birşey almıyoruz. Dünya denizciliğinde çok büyük bir pasta var. Sadece 2021 yılında 20 bin ila 250 bin tonluk gemi siparişi sayısı 2 bin 455 adet... Hem de teknolojik gemiler... Ben bunu bir örnekle anlatıyorum. Buraya Tuzla tarafından geldim, buraya en kestirme nereden ulaşabilirim, baktım. Yavuz Sultan Selim Köprüsü benim için en uygun güzergah olarak gözüktü. Geçiş ücretlerinin tamamını hesap ediyorsun tabi ki ancak benim bir an evvel buraya ulaşmam lazım” şeklinde konuştu.

“Kanal İstanbul projesi 10 yılda kendisini amorti eder”

Kanal İstanbul’un kendisini 10 yılda amorti edeceğine işaret eden Demir, “Boğaz'dan geçişler tamamen tercih meselesi. İsteyen riskleri göze alır boğazdan ücretsiz geçer, isteyen parasını öder bu kanaldan rahatça geçer. Ancak bizim burada şunu yapmamız gerekiyor; fiyatlandırma anlamında biraz cazip hale getirmemiz lazım. Yatırımcı olarak düşündüğümde çok cazip bir yatırım, önümüzdeki 10 yıl içerisinde kendisini amorti edebilecek stratejik bir yatırımdır” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Gazeteci Murat kelkitlioğlu ise, AK Parti 26. Dönem Kastamonu Milletvekili Murat Demir’in kendilerine Kanal İstanbul konusunda ikna ettiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Kanal İstanbul konusundaki görüşüm; bu işin uzmanları tarafından tartışılsın isterim. Denizci olarak Murat Demir bey çok ikna edici açıklamalar yaptı. Bu işin uzmanları konuşsun diyorum. Kamuoyunu daha iyi aydınlatabilmek adına sunum yapılacağı ifade edildi. Belli bir noktaya doğru gidiyor tartışmalar”

Kanal İstanbul ve Dünya gündemindeki konuların ele alındığı program yaklaşık iki saat sürdü.

KASTAMONU 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:32

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