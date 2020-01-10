Oturacakları evler kura ile belirlendi

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU'da, Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) yaptırılan konutlar için konut belirleme kurası çekildi.

Kastamonu Merkez Örencik mevkiinde TOKİ tarafından emekliler için yapılan 191 konutun konut belirleme kurası yapıldı. Kuzeykent Mahallesi Belediye Nikah ve Konferans Salonu'na gerçekleştirilen kura çekilişine hak sahipleri katıldı. Noter huzurunda yapılan çekilişte hak sahiplerinin oturacağı konutlar belirlenmiş oldu.





KASTAMONU 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:32

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.