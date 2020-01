Tosya Kaymakamından gazetecilere jest

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde ilçede görev yapan gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Tosya Kaymakam Deniz Pişkin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde ilçede görev yapan gazetecilere jest yaparak kahvaltı programı düzenledi.

Yerel gazete sahipleri, çalışanları ve ajans muhabirlerinin katıldığı kahvaltıda konuşan Kaymakam Deniz Pişkin, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününün size ve ailenize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Herkesin yaşadığı bu topraklarda minnet borcu var, vefa borcu var. Herkes bir şekilde görevini yerine getiriyor. Kimisi kazma kürekle çalışarak, kimisi adalet kürsüsünde yargı dağıtarak, kimisi kalemiyle kamuoyunu bilgilendirerek gerçekleri yazarak araştırarak yapıyor. Hiç birimizin başkasına üstünlüğü yok. Sonuçta herkes ortak paydada bu vatan için, memleket için, memleketin selahiyeti için elinden geleni yapıyor. Sizden de Allah razı olsun. Bizleri bu masanın etrafında buluşturan şey hepimizin mesleğine duyduğu saygı vatanına duyduğu vefa borcudur. Dediğim gibi herkesin kendi kuralları var, her mesleğin toplumsal anlamda kabul göreceği kaideler var, nizamlar var. Sizde bu kurallar, kaideler çerçevesinde en güzelini yapma gayretinde olduğunuz için ben sizleri takdir ediyorum, hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. İnşallah nice günlere mesleki anlamda dolu dolu ulaşmanızı koşmanızı temenni ederim'' dedi.

Basının çok önemli görevi olduğunu ifade eden Kaymakam Pişkin, ''Her yıl söylediğim şeyleri tekrar etmiyorum malumunuz. Bizim içinde kıymetli olduğunuz konusunda. Çünkü gerçek manada kamuoyunu aydınlatmak günümüzün en önemli misyonu oldu. Kamunun da bundan mahrum olduğu ortada. Sosyal medyayı ne kadar etkili kullansak da kitle iletişim araçlarından bu anlamda ne kadar bildirimlerde bulunsak da yinede sizlerin bu anlamdaki sizlerin taşıyıcılığını bizlerin doldurmamız yada yerine getirmemiz mümkün değil. O yüzden de çok önemlisiniz dediğim gibi. Hem vatandaştan sorunları ihtiyaçları ve sıkıntıları bize taşımanız gibi, bizden de kararları uygulamaları halka götürme noktasında güzel bir köprü vazifesi. Bu zaten vicdanıyla ve tarafsızca kamu menfaati anlayışıyla yapıldığı zamanda herkes tarafından takdir edilir. Dediğim gibi gazetecilik mesleği toplumsaldır, kamusaldır. Gazetesiz dahi olsa, oturduğunuz koltuk dahi sizin olsa, devlet maaşınızı dahi vermiyor olsa gazetecilik mesleği kamusal bir iştir. O yüzden hiç kimse kişisel anlamda duygularıyla, ihtiraslarıyla, hırslarıyla, kiniyle, sevgisiyle, nefretiyle yerine getirmemelidir. Bizim nezdimizde yada toplum nezdinde itibar gören gazetecilerin özellikleri ve gazetelerin özelliği de budur. Onun içinde zaten biz yine buradayız, bir ardayız. İnşallah olmaya da devam edeceğiz. Bende elimden geldiği kadar benden ihtiyaç duyduğunuz her noktada gayret etmeye devam edeceğim” diye konuştu.

Gazeteciler adına kahvaltıda konuşan Açıksöz Gazetesi Sahibi Mustafa Ünsal, “ Her yıl olduğu gibi bu yıl da bizleri onure ettiniz. Sizlere çok teşekkür ederiz. Bizim için çok önemli bizleri bir araya getirmek için çok önemli bir etkinlik. Yoksaki koşturmaktan emin olun birbirimizi görmemiz çok zor. Kaç aydır arkadaşlarımızla görüşmedik, böyle bir etkinlik olmadan da bir araya gelemiyoruz. Ayrıca tevafuk 10 Ocak benim doğum günüm. Bunu da hatırlamanız beni ayrıca onurlandırdı, çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kahvaltı programı fotoğraf çekimiyle sona erdi.

KASTAMONU 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:32

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.