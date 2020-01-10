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Kastamonu Belediyespor, Thüringer maçı hazırlıklarını tamamladı Belediyespor, hazırlıklarını ...

İHA

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu ikinci maçında Almanya temsilcisi Thüringer ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Hazırlıklarının ardından Kastamonu Belediyespor, Almanya'ya hareket etti.

Kastamonu Belediyespor, Thüringer maçı hazırlıklarını tamamladı Belediyespor, hazırlıklarını tamamlayarak Almanya’ya hareket etti

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu ikinci maçında Almanya temsilcisi Thüringer ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Hazırlıklarının ardından Kastamonu Belediyespor, Almanya’ya hareket etti.
Gruptaki ilk maçta ağırladığı Macaristan temsilcisi Schaeffler’e sürpriz bir şekilde 3130 kaybeden Kastamonu Belediyespor, ikinci maçını Thüringer ile 12 Ocak Pazar günü deplasmanda oynayacak. Antrenör Hakan Günal eşliğinde Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda hafta boyunca yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını tamamlayan Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, hazırlarını tamamlayarak Almanya’ya hareket etti.
Debrecen Schaeffler maçında kaptan Serpil İskenderoğlu’ndan yoksun çıkan Kastamonu Belediyespor, Thüringer maçı öncesi sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Avrupa maçı nedeniyle ertelenen lig maçında sahasında Pazarspor'u 6319 gibi farklı bir skorla mağlup eden Kastamonu Belediyespor’da ise moraller yerinde.
Türkiye’deki son idmanı yaptıklarını ifade eden Antrenör Hakan Günal, “İlk maçı kendi hatalarımızdan kaynaklanan sebeplerle şanssız bir şekilde kaybettik. Özellikle ikinci yarıda hatalarımız daha fazlaydı. Ama ümit ediyorum ki Almanya’daki maç bu şekilde olmayacaktır. Almanya’dan alacağımız puan bizi gurubumuzda daha iddialı bir konuma getirecektir. Mağlup olursak da oynanacak 4 maçımız var. Biz bunu hesap etmiyoruz. Gurubumuzda kalan 5 maçımızı da kazanıp guruptan garantileyerek çıkmak istiyoruz” dedi.
Pazarspor’a karşı alınan 6319 gibi farklı skoru Almanya maçı öncesinde prova olarak görmediklerini ifade eden Günal, “Rakip Pazarspor çok genç bir yaş ortalamasına sahip bir takım. Son anda lige katılan bir ekibimiz. Ligde puanları yok. İleride hentbola katkı sağlayacak genç arkadaşlardan kurulu bir ekip. Tecrübeli bir tane oyuncuları var. Bu maç Avrupa maçı için bir ölçü değil” diye konuştu.
Thüringer maçı öncesinde sakat ya da cezalı oyuncularının olmadığını kaydeden Günal, “Hafif sakatlıkları olan oyuncularımız var. Oynamalarına engel olacak bir arkadaşımız yok. İlk maçta kaptan Serpil İskenderoğlu hasta olduğu için takımdaki yerini alamamıştı. Tam kadro Almanya’ya gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

KASTAMONU

10 Ocak 2020 Cuma

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