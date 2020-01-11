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Başkan Kavaklıgil 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı

İHA

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçe görev yapan gazetecileri işyerlerinde ziyaret ederek Gazeteciler Gününü kutladı.

Başkan Kavaklıgil 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçe görev yapan gazetecileri işyerlerinde ziyaret ederek Gazeteciler Gününü kutladı.
Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçede yayın yapan gazeteleri ziyaret etti. Gazete sahipleri ve çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Başkan Kavaklıgil, zorlu meslek hayatlarında başarılar diledi.
Gazetecilerin zor şartlar altında görev yaptığının altını çizen Başkan Kavaklıgil, vatandaşla yöneticiler arasında köprü görevi gördüklerini ve kamu hizmeti yaptıklarını söyledi.
Ziyaret fotoğraf çekimi ile sona erdi.

KASTAMONU

11 Ocak 2020 Cumartesi

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