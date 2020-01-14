Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İHA

KastamonuTaşköprü karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken bir aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

KastamonuTaşköprü karayolunda karşıdan karşıya geçmek isterken bir aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, KastamonuTaşköprü karayolu Ayvalı köyü mevkisinde Salih C. idaresindeki 37 LM 171 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Hikmet Vardar’a çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle yaya Hikmet Vardar, yaklaşık 20 metre savruldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hikmet Vardar, tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrasında jandarma ekipleri ve bölge trafik polisleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemenin ardından bir süre kapalı kalan KastamonuTaşköprü karayolu tekrar araç trafiğine açıldı. Hikmet Vardar’ın cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

KASTAMONU

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 08:02
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Pişkin, Hükümet Konağı inşaatında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Kaymakam Pişkin, Hükümet Konağı inşaatında ...
Şampiyon kızlardan Başkan Çatal’a ziyaret
YEREL HABERLER Şampiyon kızlardan Başkan Çatal’a ziyaret
Çok katlı otoparkın işletmesini Tosya Belediyesi yapacak
YEREL HABERLER Çok katlı otoparkın işletmesini Tosya Belediyesi ...
Dadaylıların 40 yıllık yol hasreti son buluyor Kastamonu-Daday karayolunda çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Dadaylıların 40 yıllık yol hasreti son ...
(Özel) 3 şehre hizmet verecek olan barajda çalışmalar devam ediyor Zonguldak, Karabük ve Kastamonu için hayati öneme sahip Araç Barajı tamamlanıyor Araç Barajı tamamlandığında ülke ekonomisine 52 milyon TL katkı sağlayacak
YEREL HABERLER (Özel) 3 şehre hizmet verecek olan barajda çalışmalar ...
Tosya’da Yavuz Selim İlkokulunun ihalesi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Tosya’da Yavuz Selim İlkokulunun ihalesi ...
Kastamonu’da köpeği öldürdükten sonra üç evi de soydular
YEREL HABERLER Kastamonu’da köpeği öldürdükten sonra üç evi de ...
Başkan Aydın, MHP’nin Ankara’daki toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Aydın, MHP’nin Ankara’daki toplantısına ...
Köpeği vurup, 3 evi soydular
YEREL HABERLER Köpeği vurup, 3 evi soydular
Bakan Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok
Ilgaz Dağı 2 Yurdun Tepe Kayak Merkezi Bakan Soylu’nun katıldığı törenle açıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: “Demirtaş tiyatro yazıyor, birileri de karşısına geçmiş o tiyatroyu seyredip alkışlıyorlar. O tiyatroya gidenler eksik yazmışlar. Şehit Yasin Börü’nün ve katledilen 39 kişinin de fotoğrafını o tiyatroya assaydınız. Elinizdeki kanları tiyatroyla temizleyemezsiniz"
YEREL HABERLER Ilgaz Dağı 2 Yurdun Tepe Kayak Merkezi Bakan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X