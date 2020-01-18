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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Murat D. yönetimindeki 34 CIM915 plakalı kamyonet Tosya Yazıçam Mevkiinde yola çıkan yaya çarptı. Kazada yalanan yaya Şaban D. (67) olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emniyet güçleri kazanın ardından soruşturma başlattı.

KASTAMONU 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:30

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