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(ÖZEL) 2600 rakımda 1,5 metre karda Başkent EDAŞ ekiplerinin zorlu mücadelesi BEDAŞ, kesintisiz ...

İHA

Başkent EDAŞ ekipleri, Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak’ta 7 milyondan fazla nüfusun ikamet ettiği sorumluluk bölgesinde kesintisiz elektrik sağlayabilmek için 441 noktaya SCADA sisteminin kurulumunu tamamladı. Bu kapsamda Başkent EDAŞ ekipleri, 2 bin 600 rakıma sahip Kastamonu’nun en yüksek kesimi olarak kabul edilen Anadolu’nun yüce dağı Ilgaz’da da yaklaşık 1,5 metre karda elektrik arızasına müdahale etti.
Yurt genelinde hakim olan soğuk hava dalgasıyla birlikte etkisini gösteren kar yağışı bir çok bölgede hayatı zorlaştırmaya devam ediyor. Başkent EDAŞ, hizmet verdiği Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak’ta kış aylarında kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti sağlamak üzere çalışmalarına yoğun bir şekilde sürdürüyor. Özellikle merkeze uzak köy ve kasabalarda yaşanan kesinti ve arızalar, Başkent EDAŞ ekiplerinin özverili çalışmaları ve teknolojinin de imkanları sayesinde anında çözümleniyor. Ekipler, son teknolojinin imkanlarını da kullanarak uzaktan izleme ve kontrol sistemi SCADA ile yüksek gerilim seviyesinde yaşanan arızalara uzaktan müdahale de edebiliyor. Ayrıca ekipler, arızalara müdahale etmek için drone teknolojisini de kullanarak arızalı bölgeleri kısa sürede tespit edebiliyor.

2600 rakımda 1,5 metre karda arızalı elektrik direğine müdahale edildi
Günün her saatinde hazır bekleyen Başkent EDAŞ ekipleri, Ilgaz Dağı'nda arızalanan elektrik direğini tespit ederek harekete geçti. Çok kısa bir sürede hem hava şartlarına uygun hem de iş sağlığı güvenliği kriterlerine uygun özel kıyafet ve ekipmanlarını giyen ekipler, paletli kar aracıyla kardan dolayı kapalı olan köy yolunu kullanarak arızanın olduğu bölgeye kadar ilerledi. Arızalı elektrik direğini drone yardımıyla tespit eden ekipler, yaklaşık 1,5 metre kar kalınlığında bir süre yürüyerek bölgeye ulaştı. Burada hazırlıklarını yapan ekipler, elektrik direğine çıkarak arızaya müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sırasında can güvenliği ve yaban hayvanlarına karşı drone ile de çevrede kontroller yapıldı. Arızanın giderilmesiyle ekipler, kontrollü bir şekilde bölgeden ayrıldı.

SCADA ile kesintisiz elektrik dönemi başladı
Başkent EDAŞ, Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale ve Zonguldak illerindeki müşterilerine kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sağlama hedefi doğrultusunda, kış aylarında ortaya çıkabilen zorlu koşullara karşı önlemlerini aldı. Yapılan yatırımlar sayesinde sorumluluk bölgelerindeki altyapı bakımları, uygun malzeme satın alımı ve uzaktan elektrik verme sistemi olan SCADA kurulumlarını sağlayan Başkent EDAŞ, olumsuz hava koşulları sebebiyle hizmet devamlılığının aksamaması için çalışmalarına devam ediyor.
Bu kapsamda Başkent EDAŞ tarafından ‘merkezi kontrol ve veri toplama sistemi’ olarak kullanılan SCADA sayesinde, yüksek gerilim hatlarında meydana gelebilecek olası enerji kesintilerine saha ekibinin müdahalesine gerek kalmadan uzaktan enerji verilebilecek. Başkent EDAŞ, bölgesinde bulunan bin 171 adet SCADA’lı merkeze 2019 yılı içerisinde yapılan SCADA yatırımları ile 144 adet merkez daha eklenerek bin 315 adete yükseltti. SCADA sistemini bin 315 merkezine tahsis eden Başkent EDAŞ, aynı zamanda trafolardaki enerji kesintilerinin ve yükünü uzaktan görülmesini sağlayan Trafo SCADA sisteminin de 441 adet merkeze kurulması için çalışmalarını tamamladı.
Bölgesindeki 7 milyondan fazla nüfusa hizmet vermenin sorumluluğu ile değer katan çalışmalara imza atmaya, uzun vadeli planlarla yatırımlarını hayata geçirmeye devam eden Başkent EDAŞ’ın saha ekipleri, zorlu kış şartları ile mücadele ederken 24 saat aralıksız görevde kalarak, arıza ve kesintilerin giderilmesi için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Başkent EDAŞ ekipleri, afetlere karşı hazır bekliyor
Olası afet durumu için hazırlıklı olan Başkent EDAŞ ekipleri, afet durumunda anında kullanmak üzere 9 adet drone, kış boyunca ihtiyacı karşılayacak kadar afet malzeme stoku, 5 adet paletli kar aracını hazır bekletiyor. Ayrıca Başkent EDAŞ tarafından olası afet durumları için ihtiyaç olması durumunda kullanılmak üzere yaklaşık 2,7 milyon TL tutarında afet malzeme stokunu hazır bulunduruyor.
Kar yağışı nedeniyle direklerin yıkılmasına ve iletkenlerin kopmasına sebep olabilecek buz yükünü önleme amaçlı ise Başkent EDAŞ ekipleri tarafından 200 adet buz yükü aparatının montajı da önemli noktalara yerleştirildi.

KASTAMONU

18 Ocak 2020 Cumartesi

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