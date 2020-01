Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'ndaki üçüncü maçında ağırladığı Çekya temsilcisi Banik Most'u 3327 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da Kastamonu Belediyespor'un 1513 üstünlüğüyle tamamlandı. Gruptaki ilk iki maçında Macaristan'dan Schaeffler ve Almanya'nın Thüringer ekiplerine karşı sahadan mağlup ayrılan Kastamonu Belediyespor, Çekya temsilcisi Banik Most karşısında gruptaki ilk galibiyetini almış oldu.

Kastamonu Belediyespor, gruptaki dördüncü maçını Çekya temsilcisi Banik Most ile 26 Ocak'ta deplasmanda oynayacak.



“Aldığımız galibiyetin anlam kazanması için diğer maçlarımızı da kazanacağız”

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Hakan Günal maçın ardından yaptığı açıklamada, “Grubumuzdaki ilk galibiyetimizi aldık. Daha öncede söylediğimiz gibi grupta aldığımız şanssız iki mağlubiyetimiz var. Bu maçta inisiyatif bizim elimizden çıkmıştı. Hala bizim elimizde değil. Bu iki puan bizi yukarılara taşıdı mı evet üçüncülüğe taşıdı ama bunun anlamlı olabilmesi için bizim deplasmanda oynayacağımız Banik Most maçını kazanmamız gerekiyor. Daha sonra oynayacağımız Debrecen Schaeffler ve Thüringer maçlarını alıp gruptan çıkmamız gerekiyor. Çünkü hedefimiz gruptan çıkmaktır, o potansiyelimiz var. Öncelikli olarak seyircilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Maç başından sonuna kadar hiç bıkmadan bizleri desteklediler. Motivasyonumuzu hep üst düzeyde tutmaya çalıştılar. Umarım bundan sonra güzel günler gelmeye devam eder” şeklinde konuştu.

Grupların aldıkları galibiyetle kendileri için yeniden başladığını vurgulayan Günal, “Kaybedilen iki maçtan sonra gruplar bizim için bitmiş değildi. Şansımız devam ediyordu. Bu maçı kaybetmiş olsaydık evet, belki de büyük bir sıkıntı yaşayacaktık. Gruplar bizim için belki de yeniden başladı. Gruplarda ilginç bir matematiksel bir hesap oluşabilir. 6 puan ile gruptan çıkabiliriz, 8 puan ile de gruptan çıkamayabiliriz. Debrecen Schaeffler ve Thüringer takımlarının kendi aralarında oynayacakları maçlar önem kazandı. Eğer Debrecen Schaeffler, her iki maçı da domine edip Thüringer karşısında galip gelirse bizde Banik Most’u ikinci karşılaşmada yenersek 6 puan bizlere yeterli olacak Thüringer takımını da burada yendiğimiz taktirde. Ama Debrecen Schaeffler ve Thüringer birbirlerini yenerlerse biz yine diğer maçlarımızı aldığımız taktirde 8 puanla üç takım averajlara kalabilir. Bu sefer birbirimiz arasında aldığımız puanlar geçerli olacak. Belki 8 puan bizi dışarıda bırakacak. İnisiyatifin bizde olmaması kötü. Şimdiye kadar oynadığımız iki maçta birisini kazanabilseydik şu anda gruptan çıkıp 1. veya 2’inci mi bitiriyoruz, diğer gruptan kiminle eşleşeceğiz bunun hesabını yapıyorduk. Ama olmadı, şimdi önümüzdeki Banik Most maçına odaklanmamız gerekiyor” dedi.

KASTAMONU 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:30

GÜNEŞ 08:01

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:49

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.