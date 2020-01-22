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İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi

İHA

Kastamonu'da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi. Şampiyonanın ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ve kulüplere kupa ve madalyaları verildi.

İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi

Kastamonu’da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi. Şampiyonanın ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ve kulüplere kupa ve madalyaları verildi.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Badminton Türkiye Şampiyonası'nda 120 sporcu kıyasıya mücadele etti. Kastamonu Hüsnü Tandoğan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 19 ilden 40 kulüpten 120 sporcu gençler, yıldızlar ve minikler kategorisinde yarıştı. 2022 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada dereceye giren kulüp ve sporculara kupa ve madalyaları teslim edildi.
Törene katılan AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu’da gerçekleştirilen organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Galip Vidinlioğlu: "Sporcularımızı Kastamonu’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz"
Sporcuları Kastamonu’da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ise, "İnşallah bu tarz etkinliklere desteğimiz her zaman devam edecek. Burada yaklaşık 40 tane kulübümüz var. 19 İl’den gelen sporcularımız var. 120 civarında sporcumuz ile 160 kadarda misafirimizi burada misafir ettik. Ben bundan dolayı çok mutluyum. İyi ki varsınız iyi ki birlikteyiz, iyi ki böyle bir etkinliğe bizlerde öncülük etmişiz. Bu tarz organizasyonlarda Kastamonu Belediyesi olarak her zaman sizin yanınızda yer almaktan mutluluk duyuyoruz, üzerimize düşen ne varsa yapmaya da hazırız" dedi.

Mahir Yazıcı: "Şampiyonaya 19 ilden, 40 kulüpten 120’ye yakın sporcu katıldı"
İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası'na 19 ilden, 40 kulüpten ve 120’ye yakın sporcunun katılımıyla şampiyonayı gerçekleştirdiklerini söyleyen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Mahir Yazıcı, "Kastamonu Belediyesi bizim bu şampiyonamıza destek verdi. Desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Valiliğimiz ve MHP Kastamonu İl Başkanlığımızda sağ olsunlar katkılarda bulundular. Bu şampiyonanın gerçekleştirilmesinde yerel yönetimlerden aldığımız destekler ve bizlere gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Federasyonumuz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Şampiyonanın gayet verimli geçtiğini söyleyen Yazıcı, "25 branşta faaliyet gösteriyoruz ama badminton branşındaki çalışmamız gelişmekte olan bir branş. Katılımla aşağıdan gelen İşitme Engellilerle ilgili çocuklarımız çıktı. İleriye yönelik vaat eden bir şampiyona oldu. İnşallah bunun değerlendirilmesini bir takım antrenörlerimiz yapacak ve önümüzdeki zamanlarda uluslararası müsabakalara hazırlanacaklar. Yani arkadan gelen sporcularımız var" şeklinde konuştu.
Ödül töreninin ardından şampiyonanın düzenlenmesinde katkıları bulunan Vali Yaşar Karadeniz’e, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu’na, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak’a ve MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın’a Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu As Başkanı Mahir Yazıcı tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Şampiyonlar ödüllerini aldı
Şampiyonada büyük tek erkeklerde Doğan Altun, büyük tek kızlarda Gizem Uludağ, büyük çift erkeklerde Hasan Baygeldi ve Ali Özyalçın, büyük çift kızlarda İlayda Açıkel ve Yağmur Gülbüz, büyük karışık çiftlerde Doğukan Yılmaz ve Gizem Uludağ, yıldız tek erkeklerde Emin Aktaş, yıldız tek kızlar Sahra Demirel, yıldız çift erkekler Enes Altınsoy ve Emin Aktaş, yıldız çift kızlarda Hilal Avcı ve Nur Ateş, yıldız karışık çiftlerde İbrahim Altınsoy ve Sahra Demirel, minik tek erkeklerde Ahmet Taş, minik tek kızlarda Buse Kamışlı Türkiye şampiyonu oldu.
Şampiyonada takım sıralamasında ise Ankara Ego birinci olurken, Eskişehir İçad (İşitme Engelliler Aileleri Derneği) ikinci ve Çankırı Karatekin Üniversitesi üçüncü oldu.

KASTAMONU

22 Ocak 2020 Çarşamba

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