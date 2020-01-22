Başkan Çatal: “Pompeiopolis’i turizme kazandıracağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Çatal: “Pompeiopolis’i turizme kazandıracağız”

İHA

Taşköprü Belediyesi ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) arasında, Pompeiopolis Antik Kenti'nin Ören yeri olarak ve çevre düzenlemesinin ön adımı olan Fizibilite Desteği anlaşması imzaladı.

Başkan Çatal: “Pompeiopolis’i turizme kazandıracağız”

Taşköprü Belediyesi ile Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) arasında, Pompeiopolis Antik Kenti’nin Ören yeri olarak ve çevre düzenlemesinin ön adımı olan Fizibilite Desteği anlaşması imzaladı.
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ile KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç arasında Pompeiopolis Antik Kenti’nin Ören yeri olarak ve çevre düzenlenmesinin ön adımı olan Fizibilite Desteği anlaşması imzalandı. Kültür ve Turizm İl Müdürü Ziver Kaplan’ında hazır bulunduğu imza töreninde konuşan Başkan Çatal, “Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile beraber yürütülen bu projenin hayata geçmesiyle ilçe turizminin canlanması için önem verdiğimiz ve takipçisi olacağımız bir projedir. Taşköprü’de turizmi canlandırmak için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

KASTAMONU

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:29
  • GÜNEŞ 07:58
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu’da 195 gram bonzai maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Kastamonu’da 195 gram bonzai maddesi ele geçirildi
İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER İşitme Engelliler Badminton Türkiye Şampiyonası sona ...
Taşköprü'deki balık ölümleri Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal: “Gökırmak’taki toplu balık ölümlerinin araştırılmasını istiyoruz”
YEREL HABERLER Taşköprü'deki balık ölümleri Taşköprü Belediye ...
İHA Bölge Müdüründen Tosya Kaymakamına ziyaret
YEREL HABERLER İHA Bölge Müdüründen Tosya Kaymakamına ziyaret
7 şehirden 110 öğrenci Türk Müziği Kampı'na girdi
YEREL HABERLER 7 şehirden 110 öğrenci Türk Müziği Kampı'na girdi
Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanmasını bariyerler engelledi
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanmasını bariyerler ...
Milletvekili Köylü’den hakkında çıkan kumar iddialarına suç duyurusu Köylü: “Bana ve partimize karşı büyük bir kumpas var” Ünlü: “Bizler kumarın ‘k’sını bilmeyiz ve oynamayız”
YEREL HABERLER Milletvekili Köylü’den hakkında çıkan kumar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X