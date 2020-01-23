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GMG Kastamonuspor'a 21'lik başkan Enes Ege Aygün, dünyanın en genç kulüp başkanı seçildi

İHA

GMG Kastamonuspor'un Olağanüstü Genel Kurulu kararı almasının ardından adaylığını açıklayan 21 yaşındaki Enes Ege Aygün, kulüp başkanı seçilerek dünyanın en genç kulüp başkanı unvanını elde etti.

GMG Kastamonuspor'a 21'lik başkan Enes Ege Aygün, dünyanın en genç kulüp başkanı seçildi

GMG Kastamonuspor’un Olağanüstü Genel Kurulu kararı almasının ardından adaylığını açıklayan 21 yaşındaki Enes Ege Aygün, kulüp başkanı seçilerek dünyanın en genç kulüp başkanı unvanını elde etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, geçtiğimiz günlerde olağanüstü kongre kararı aldı. Kararın ardından İsmail Dikmenli Spor Tesisleri'nde Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirildi. Genel kurulda GMG Kastamonuspor’a adaylığını açıklayan 21 yaşındaki Enes Ege Aygün, tek liste halinde gidilen seçimlerde kulüp başkanı olarak seçildi. Enes Ege Aygün, yapılan spor araştırmasına göre şu anda dünyanın en genç kulüp başkanı olma unvanını elde etti. Aynı zamanda GMG Kastamonuspor Onursal Başkanı Cengiz Aygün’ün oğlu da olan Aygün, tek liste halinde gidilen genel kurulda başka aday olmayınca GMG Kastamonuspor’un 5’inci kulüp başkanı olarak seçildi.

Aygün: "Çok heyecanlıyım, çok güzel bir duygu benim için"
Genel kurulun ardından açıklamada bulunan GMG Kastamonuspor Kulüp Başkanı Enes Ege Aygün, “Bugün güzel bir gün Kastamonu ve Kastamonuspor için. Benim içinde özel ve heyecanlı bir gün. Bugün kulüp başkanı oldum ve taraftarlarımızın desteği, şehrin önde gelen insanlarının desteğiyle bugün buradayım. Bu genç yaşta bana güvenip beni buralara getirdikleri için herkese teşekkür ediyorum. Herkese minnettarım. İnşallah taraftarımızın desteğiyle, şehrimizin desteğiyle mutlu sona ulaşacağız. Çok heyecanlıyım, çok güzel bir duygu benim için. Unutamayacağız ve hayatımdan silemeyeceğim bir gün. Bunu Kastamonu’da ve Kastamonuspor’da gerçekleştirdiğim için bir Kastamonuspor sevdalısı olarak, memleket sevdalısı olarak gerçekten çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum bana destek verdikleri için” dedi.
21 yaşında olduğunu ve dünyanın şu an için en genç başkanı seçildiğini söyleyen Aygün, “21 yaşındayım ve dünyanın en genç kulüp başkanı olduğumu söylediler. Araştırmalarda da bu böyle çıktı. Tabii bu heyecan verici bir şey. Kastamonuspor adı altında da bunu yaşamak çok güzel bir duygu” diye konuştu.
Bu yıl inşallah taraftarında desteğiyle şampiyonluk yaşayacaklarına inandığını söyleyen Aygün, “Bu yıl inşallah taraftarımızın destekleriyle şampiyonluğu göğüsleyeceğimize inanıyoruz. Kulüp olarak kenetlenip, birlik olup şampiyonluğa ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu sene tarih senesi, 2020 yılı inşallah bütün Kastamonu için çok güzel geçecek, unutulmaz olacak” şeklinde konuştu.

Dünyanın ve Türkiye’nin en genç kulüp başkanı
George Dorwell, 2015 yılının Mart ayında henüz 22 yaşındayken, çoğunlukla yarı profesyonel kulüplerin yer aldığı Londra, Doğu ve Güney Doğu İngiltere'yi kapsayan bölgesel bir futbol ligi olan Isthmian Ligi ekiplerinden Worthing FC’nin yüzde 75’lik hissesini satın alarak dünyanın en genç başkanı olmuştu.
Ülkemizde ise TFF 3. Lig ekiplerinden Çanakkale Dardanelspor'da 2015 yılının Temmuz ayında yapılan kongrede kulübün kurucu başkanı Niyazi Önen, başkanlık görevini kulüp ile yaşıt olan 25 yaşındaki oğlu Mehmet Önen'e devretmişti. Mehmet Önen, kongrenin ardından Türkiye'nin en genç kulüp başkanı unvanının sahibi olmuştu.
Enes Ege Aygün ise 21 yaşında GMG Kastamonuspor’a kulüp başkanı seçilerek hem dünyanın hem de Türkiye’nin en genç kulüp başkanı unvanını elde etti.

KASTAMONU

23 Ocak 2020 Perşembe

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