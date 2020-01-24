21 yaşındaki başkan Enes Ege Aygün: Hedefim 'en genç şampiyon başkan' olmak

- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'da 21 yaşında kulüp başkanı seçilen Enes Ege Aygün, "Hedefimiz bu sene takımımızı şampiyon yapmak ve en genç şampiyon başkan olarak anılmak" dedi.

GMG Kastamonuspor Kulübü yönetiminin olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından eski başkan Erkan Özcan, aday olmayacağını açıkladı. Bunun üzerine seçime tek aday olarak giren iş insanı Enes Ege Aygün, 21 yaşında Kastamonuspor'un yeni başkanı seçildi.

KASTAMONU 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:28

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