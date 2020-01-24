Başkan Çatal’dan vatandaşlara bilgilendirme toplantısı

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi’nde vatandaşlarıyla bir araya gelerek 10 aylık çalışma dönemi değerlendirdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, göreve gelir gelmez Halk Buluşması etkinliklerine başladıklarını belirterek, “İlk gün dediğimiz gibi ayrıştırmadan birleştirerek birlik ve beraberlik içerisinde güzel ilçemizi yarınlara hep birlikte hazırlayacağız. Belediyemize ait Kent Tarihi Müzemiz hizmetlerine devam etmekte olup, 2019 yılı içerisinde müzemizi yaklaşık 5 bin kişi ziyaret etti. Belediyemiz girişinde yer alan Taşköprülüzadeler Kütüphanesi’nin mesai saatlerini özellikle öğrencilerimizden gelen talep doğrultusunda 8.0022.00 saatlerine çektik ve çift mesai olarak halkımıza hizmet vermeye başladık. 2006 yılında kazı çalışmaları başlayan Pompeipolis Antik Kenti’nde 2019 yılı içerisinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tayyar Gürdal’ın başkanlığında yaklaşık 2 ay kazı çalışmaları devam etmiş olup bu süre içerisinde antik tiyatro alanında çalışmalar yoğunlaştı. Şapel tarzı kare şeklinde yapı yanında 6 adet mezar ortaya çıkartıldı. Aynı zamanda kentin ana caddesi ortaya çıkartılmaya başlandı. Ayrıca ziyaretçi tanıtım merkezimize ise yıl boyunca yaklaşık 6 bin kişi ziyaret etti. Seçim sürecinde ilçemizde yapmış olduğumuz ziyaretler sırasında zorunlu ihtiyaç olarak gördüğümüz aşevi projemizi Allah’ın izni ile hayata geçirdik. Aşevimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Şu anda 100 kişiye günlük 2 öğün yemek hizmeti verdiğimiz aşevimizi bundan sonrada inşallah hayırsever halkımızın da destekleriyle sürdüreceğiz. Şu anda 100 kişiye günlük 2 öğün yemek hizmeti verdiğimiz aşevimizi bundan sonrada inşallah hayırsever halkımızın da destekleriyle sürdüreceğiz. Seçim sürecinde de değindiğimiz halkımızın sağlığı açısından düzenli periyotlarla okullarımızı ve camilerimizi haşerelere karşı ilaçladık. bu işlemimiz bundan sonraki süreçte de devam edecek. İlçemiz Ağcıkişi Mahallesi altında bulunan alanda Taşköprü Giyim Sanayi Tekstil Fabrikası hizmete geçti. Toplamda 350 kişiyi istihdam etmeyi hedefleyen fabrikada şu anda 85 kişi işe başladı. 2019 yılı içerisinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı evde sağlık hizmeti uygulaması içerisinde 540 hastaya hizmet verilmiş olup, şu anda günlük olarak 15 hastanın tedavisi rutin olarak devam etmektedir. 2019 yılı içerisinde 155 aileye hizmet verilmiş olup, halen her gün 2 aileye rutin olarak hizmet vermekteyiz. Ramazan ayı boyunca 750 aileye erzak yardımında bulunduk. 153 Hilal Masa birimine internet üzerinden ve telefon yoluyla günlük olarak yaklaşık 20 adet müracaat bulunmaktadır. Bu müracaatlar en kısa sürede çözüme kavuşturup vatandaşlarımıza dönüş yapılmaktadır. Kış mevsimi süresince vatandaşlarımızın ısınma ihtiyaçlarını karşılama amaçlı 20 ton kömür 25 ton odun dağıtımı tamamlandı” dedi.



“40 bin metrekare yeni kilit parkeli yol yaptık”

Göreve geldikten sonra 20 bin metrekare kilit parke taşı tamiri yaparken 40 bin metrekare de yeni kilit parke taşı yolu yaptıklarına işaret eden Çatal, “Fen İşleri Müdürlüğümüzce görevimiz süresince doğalgaz, su, telekom, elektrik ve çeşitli kazılarda oluşan bozuk yol tamiratlarında; 20 bin metrekare kilit parke taşı tamiri yapılırken, 40 bin metrekare yeni kilit parkeli yol, 800 metre su oluğu, 2 bin metre bordür taşı, 500 metrekare karo taşı tamiratı çalışması gerçekleşerek Pulcular Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi bin ton sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Göreve geldiğimiz günden itibaren 1 adet pikap araç, Kastamonu Belediyesi’nden 2 adet çöp kamyonu, İl Afet Koordinasyon Müdürlüğü’nden 1 adet 4x4 itfaiye öncü aracını belediyemiz makine parkına kazandırdık. Ayrıca mensubu olmaktan gurur duyduğum Çatal ailesinden 24 metrelik mobil vinç belediyemize hibe olarak bağışlandı. Devletimizde devamlılık esastır ilkesi ile görevimize geldikten sonra hızlı bir şekilde KARGAZ ile diyaloga geçtik ve Kırha köyümüzde yapılan Doğalgaz Basınç Düşürme İstasyonu’nun hizmete açılıp, ilçemizde taşıma usulü ile devam eden doğalgaz hizmeti sona erdi. Bu hizmetinde ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.



“4 bin 965 ton katı atık aktarma istasyonuna taşınmıştır”

Başkan Çatal, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün çalışmalarına da değinerek, “İlçemiz Olukbaşı köyü 102 ada 1 parsel üzerinde Hasanlı Göleti’nden ilçemize gelecek olan içme suyu için, içme suyu arıtma tesisi ve su deposu yapılacak olup, İller Bankası’na proje ihalesine başvuru yapıldı. DSİ tarafından Hasanlı Göleti ile arıtma tesisi arasına yapılacak olan isale hattı için boruların temini yapıldı ve şubat ayında hattın döşenmesi planlanmaktadır. Arıtmanın da ihalesine önümüzdeki süreçte çıkıp ilçemizi kısa sürede doğal kaynaklı içme suyuna kavuşturacağız. İlimizde 10 Temmuz 2015 tarihinden itibaren, KASMİB tarafından işletilen düzenli depolama tesisi faaliyete geçmiştir. bu tarihten itibaren ilçemizde oluşan katı atıklar belediyemiz tarafından, ilçemiz Çördük köyünde bulunan katı atık ara transfer istasyonuna taşınmış olup, buradan KASMİB tarafından düzenli depolama tesisine taşınmıştır. 2019 Nisan2020 Ocak ayları arasında toplam 4 bin 965 ton katı atık aktarma istasyonuna taşınmıştır. Halkımızın sağlığına her daim önem vermekteyiz. İlçemizde bulunan kömür bayileri Zabıta Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve ilçe toplum sağlığı merkezi tarafından oluşan komisyon tarafından rutin denetimler yapılmaktadır. 2019 Nisan 2020 Ocak ayları arasında kağıt, cam, plastik ve metal atıklar olmak üzere toplamda ilçemizde 86 bin kg ambalaj atığı toplanmıştır. 2018 Eylül 2019 Nisan ayları arasında ilçemizde bulunan okullarda atık pil toplama kampanyası yapılmış ve toplanan atık miktarı 109.5 kg’dır” dedi.

KASTAMONU 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:28

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