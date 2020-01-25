Kastamonu’dan 5 AFAD ve 18 UMKE personeli Elazığ'a gönderildi

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Elazığ’da yaşanan deprem nedeniyle Kastamonu İl Afet ve Acil Müdürlüğüne bağlı 2 araç, 5 arama ve kurtarma personeli ile 18 UMKE ekibi, yardım malzemeleriyle yola çıktı.



Kastamonu İl Afet ve Acil Müdürlüğü tarafından Elazığ’da yaşanan deprem nedeniyle 2 araç ve yardım malzemeleriyle 5 arama ve kurtarma personeli bölgeye gönderildi. Ayrıca Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonucu bölgede başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak için Kastamonu'dan 2 ambulans, 2 UMKE aracı ve 1 lojistik aracı ile 18 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüsü de bölgeye hareket etti.

KASTAMONU 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:27

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