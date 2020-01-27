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Samsun’da yakalanan cinayet zanlısı Fikret Cindi'nin, Kastamonu’yu da dolandırdığı ortaya ...

İHA

– Samsun’da bir kişinin yakılarak öldürülmesi olayıyla ilgili tutuklanan cinayet şüphelisi Fikret Cindi’nin, Kastamonulu tacirleri de dolandırdığı ortaya çıktı. Tacirler, Fikret Cindi’nin kendilerini yaklaşık 500 bin lira dolandırdığını iddia etti.

Samsun’da 2017 yılında 79 yaşındaki Şaver Cindi, evinin yakılması sonucu hayatını kaybetti. Bunun üzerine aile yakınları, Şaver Cindi’nin yakılarak öldürüldüğünü ileri sürerek bir televizyon programına müracaat etti. Yapılar araştırma ve stüdyoya gelen ihbarlar sonrasında emniyet güçleri, Şaver Cindi’nin öldürülmesi olayıyla ilgili Fikret Cindi’yi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamasında Fikret Cindi’nin 11 yıldır çok çeşitli suçlardan aranması olduğu ve sahte kimlik kullandığı belirlendi. Ardından yakılarak öldürülen Şaver Cindi’nin katil zanlısı olarak Fikret Cindi, Bursa’da yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet şüphelisi Fikret Cindi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan olayın ardından Kastamonulu tacirler de televizyon programını arayarak yaklaşık 500 bin lira kendilerinin de dolandırıldığını ileri sürdü.

“20 tacirden çok sayıda büyükbaş hayvan alarak kaçtı”
2013 yılında Fikret Cindi tarafından kendisi gibi yaklaşık 20 taciri de dolandırıldığını iddia eden Tosyalı tacir Mehmet Cebeci, “Bu adam o yıllarda Tosya ilçesine gelerek bir hayvan besleme damı kiraladı. Yaklaşık 7 ay boyunca bizim gibi ufak çaplı tacirlerden peşin para hayvan alım satımı yaptı. Daha sonra Kurban Bayramı yaklaşınca benimle birlikte Tosya’da yaklaşık 20 tacirden çok sayıda büyükbaş hayvan alarak parasını ayın 18’inde ödeyeceğini söyledi. Ama o gün geldiğinde kendisini bir daha bulamadık” dedi.

“2013 yılında beni 80 bin lira civarında dolandırdı”
Cindi’nin kendisini 2013 yılında 80 bin TL civarında dolandırdığını anlatan Tacir Mehmet Cebeci, “Bursa’da yakalanan Fikret Cindi beni 2013 senesinde 80 bin TL dolandırdı. Benden şimdi bulunduğumuz mekandan bir tane inek aldı. Ondan sonra benim ile alışveriş etmeye başladı. 7 ay hiç böyle foya vermeden 7 ay peşin parayla benden inek aldı. Haftada 1 tane, 2 tane inek aldı. 150200 TL inek başına kar yazardı. Bunu 7 ay kadar devam ettirdi. Almış olduğu çiftliği ben burayı aldım diye bildirdi. Bizde ona bağlandık. Bağlandık derken itimat ettik. Bu adam 7 ay sonra bizden kurban yakındı, yüklü miktarda 1015 tane birden inek dana aldı. Ayın 18’inde Pazartesi gününe denk geliyor. Paralarını ödeyeceğim diye Tosya’dan 1015 kişi herkese ayın 18’inde para ödeyeceğim demiş kimsenin kimseden haberi yok. Ayın 18’inde paralarımızı verecek. Zaten Salı akşamı ben Kastamonu’ya gidiyorum. Çarşamba günü Kastamonu’nun hayvan pazarı. Oradan malı alıp getirip bunun çiftliğine bırakıyoruz. Bu da bir daha ki Salı akşamı Kastamonu’ya gitmeden paramızı getiriyor, ertesi günü Kastamonu’ya gidiyoruz mal alıyoruz veriyoruz böyle devam ettik. 7 ay sonra yüklü miktarda mal verdik. 7580 bin liralık o günün hükmüyle bu malların ayın 18’inde parasını alacağız diye sabahleyin çiftliğine gittiğimizde bu adam sır oldu gitti. O kadar mal da gitti, adam da gitti, hiçbir iz bırakmadan Tosya’dan kaçtı gitti” dedi.

“Fikret Cindi hakkında şikayette bulundum”
Daha sonra kendi çaplarında yaptıkları araştırmalar neticesinde Fikret Cindi’nin Sinop’un Gerze ilçesinde olduğunu öğrendiklerini belirten Cebeci, “Bu adamın biz, Sinop Gerze’de olduğunu öğrendik. Sinop Gerze’ye gittik. Gerze’de bir çiftlik daha tutmuş. 34 katlı bina önünde 3040 hayvan bağlayacak kadar. Burada ikamet ettiğini öğrendik ve adamı bulduk balkonda sigara içerken. Yanımdaki arkadaş beni korkuttu bizi vurur diye. Sonra jandarmaya gittik. Evrakınız var mı dedi. Var dedik memlekette. Buraya geldik, adamın arabasının plakasının sahte olduğunu bilgilerini jandarmaya verdik. Jandarma baskın yapmış arabasının üzerinde 27 dosya, kendi üzerinde 37 dosya var. Ertesi gün oranın pazarı varmış oraya gittik. Orada oğlunu gördük babası gelir diye bekledik gelmedi. Bu sene Fikret Cindi, Bursa’da yakalandı denildi ve televizyonda çıktığı zaman ben hemen Müge Anlı’yı aradım. Bir beyefendi çıktı. Fikret Cindi beni 150 bin lira dolandırdı, ben ne yapacağım oradan yardımcı olun dedim. O da bana dedi nerelisin? Dedim Kastamonu Tosya’dan Mehmet Cebeci, Fikret Cindi’de 150 bin lira alacağım var. Oradan bana suç duyurusunda bulun dediler” diye konuştu.

Cindi hakkında şikayetçi oldu
Bunun üzerine Fikret Cindi hakkında şikayette bulunan Mehmet Cebeci, yaşadığı olaya dikkat çekerek, tacirlerin her zaman peşin para ticaret yapmaları tavsiyesinde bulundu.

KASTAMONU

27 Ocak 2020 Pazartesi

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