8 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı

Kastamonu’da 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 75 yaşındaki şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde ikamet eden 75 yaşındaki H.Ş., komşusunun 8 yaşındaki kızı Z.C.’yi cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılan H.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KASTAMONU
28 Ocak 2020 Salı
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