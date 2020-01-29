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7 Yaşındaki Tugay’dan depremzedelere mektup 7 Yaşındaki Tugay’dan örnek davranış

İHA

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Tugay Tabur Elazığ'da meydana gelen depremden zarar görenlere bir mektup göndererek örnek bir davranış sergiledi.

7 Yaşındaki Tugay’dan depremzedelere mektup 7 Yaşındaki Tugay’dan örnek davranış

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Tugay Tabur Elazığ’da meydana gelen depremden zarar görenlere bir mektup göndererek örnek bir davranış sergiledi.
Elazığ ilinde meydana gelen 6,8 lik depremin ardından Tosya Belediyesi tarafından yardım kampanyası başlatılmıştı. Kampanyaya yardım etmek ve katkı sağlamak isteyen babası Fatih Tabur ile birlikte Tosya Belediyesine gelen 7 yaşındaki Tugay Tabur depremden zarar görenlere çok üzülerek onlarla odasını paylaşabileceğini belirten bir mektup yazdı.
Minik Tugay mektubunda;
“Ben Kastamonu Tosya Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Tugay Tabur.
Elazığ Depreminde yaşamını yitiren vatandaşlarımızın mekanı cennet olsun. Hayatta olanlarında sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederim. Tosya’dan herkese selamlar. Tüm Milletimizin başı sağ olsun. Allah’ım bütün felaketlerden korusun inşallah. Cumhurbaşkanımıza da buradan selamlar iletiyorum. Allah’a emanet olun.
Evleri yıkılanları evsiz kalanları benim odamda ağırlamaktan memnun olurum” diye yazdı.
Mektubu yardım paketinin içine koyarak deprem bölgesine gönderdi.
Mektup gönderen, minik Tugay çok üzüldüğünü belirterek, ''Biz sıcaktayız onlar soğukta üşüyorlar'' dedi.
Depremde evi yıkılanları kendi odasında ağırlayabileceğini belirten Tugay Tabur, ''Öncelikle ölenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanıma selam söylüyorum. Yaralılara sağlık olsun diyorum. Keşke onlar gelseydi de benim yatağımda yatabilseydi. Onlarda bizim yanımızda yatsa. Biz böyle ısınırken onlar soğukta duruyor, keşke onlarda ısınabilseydi. Allah böyle hiç kimseye acı yaşatmasın” diye konuştu.
O gün yaşadığı duyguları anlatan Minik Tugay; “Babamla belediyeye gittim. Orada çok acı hissettim. Mektubu yazarken çok üzüldüm. Allah kimseye bir daha böyle bir acı yaşatmasın” dedi.

KASTAMONU

29 Ocak 2020 Çarşamba

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