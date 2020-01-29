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Kastamonu Belediyespor, DVSC Schaeffler maçı hazırlıklarına başladı

İHA

Kastamonu Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası'nda 1 Şubat'ta oynayacağı DVSC Schaeffler maçı hazırlıklarına başladı.

Kastamonu Belediyespor, DVSC Schaeffler maçı hazırlıklarına başladı

Kastamonu Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası’nda 1 Şubat’ta oynayacağı DVSC Schaeffler maçı hazırlıklarına başladı.
26 Ocak’ta deplasmanda karşılaştığı Çekya temsilcisi Banik Most’u 3128 mağlup ederek Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu’nda iddialı konuma gelen Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 1 Şubat’ta oynayacağı DVSC Schaeffler maçı hazırlıklarına Antrenör Hakan Günal gözetiminde başladı. Çekya dönüşü ayaklarının tozuyla DVSC Schaeffler maçı hazırlıklarına başlayan Kastamonu Belediyespor’da gerçekleşen ilk idmana hafif sakatlıkları bulunan kaptan Serpil İskenderoğlu ve Yeliz Yılmaz ile izinli olan Elif Sıla Aydın katılmadı.
Antrenman öncesinde sporcuları ile toplantı yapan Antrenör Hakan Günal, Banik Most karşısında alınan galibiyetten ötürü oyuncularını tebrik etti.
Çekya temsilcisi Banik Most deplasmanında maçın ilk yarısını 1413 geride kapatmalarına rağmen ikinci yarında gösterdikleri performansla maçtan galip gelen Kastamonu Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası A Grubu'nda DVSC Schaeffler’in Alman temsilcisi Thüringer’e kaybetmesiyle gurupta ikinci sıraya yükseldi.
+5 averajı bulunan Kastamonu Belediyespor, A Grubu’nun da en fazla gol atan takımı oldu.

“Schaeffler’ı 2 farklı yendiğimiz taktirde gruptan çıkmayı garantiliyoruz”
DVSC Schaeffler maçından zaferler ayrılacaklarına inandıklarını söyleyen Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Hakan Günal, “Banik Most ile oynadığımız 2 maşı kazandıktan sonra gurupta ikinciliğe yerleştik. Artı 5 averajımız var. Gurupta en fazla gol atan takımız. Önümüzdeki hafta DVSC Schaeffler maçı final maçı olacak. Bu durum hem bizim açımızdan hem de DVSC Schaeffler açısından böyle. Burada 3130 şansız bir şekilde kaybettiğimiz maçtan dolayı orada minimum 2 fakla yenmemiz gerekiyor. 2 farklı yendiğimiz anda işler son maça kalmadan bitmiş olacak. Çeyrek finali garantileyeceğiz. 3130 üzerinde bitecek tek farklı galibiyetlerde de bizi yine çeyrek finalist yapacak. Avrupa’da EHF kupasında ilk 8’e kalmış olacağız. Takımımız bu potansiyele sahip. Çok yetenekli oyuncularımız var. Tecrübeli bir takımız. İlk defa bir arada oynayan oyuncu olmasına rağmen ocak ayı sonu itibariyle herkes birbirini çözmeye başladı. Ben inanıyorum ki önümüzdeki hafta cumartesi günü oynayacağımız maçta bunu sahaya da yansıtacaklar. Biz oradan zaferle döneceğiz. Türk hentboluna yeni bir ivme kazandırmış olacağız. Ben buna yürekten inanıyorum ve herkesin de inanmasını istiyorum” dedi.

KASTAMONU

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:25
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