Aniden yola çıkan domuza otomobil çarptı

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KastamonuDevrekani karayolu Oyrak mevkisinde seyir halindeki otomobil, aniden yola çıkan domuza çarptı. Domuz, araçta sıkıştı. Domuzu Devrekani Belediyesi ekipleri kurtararak veteriner hekime götürdü.

Edinilen bilgiye göre, KastamonuDevrekani karayolu Oyrak Mevkisinde seyir halindeki otomobilin önüne domuz atladı. Duramayan otomobil, domuza çarptı. Aracın çarptığı domuz, aracın altında kalarak sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Devrekani Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri yaralı domuzu sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralanan domuz, veteriner hekime götürülerek tedavi altına alındı.

Devrekâni Belediyesi Arama Kurtarma Ekip Amiri Hakan Alipehlivan, “İhbarı aldığımız anda ekiplerimiz ile birlikte olay yerine intikal ettik. Araçta maddi hasar meydana gelirken, ilk kontrollerin ardından domuzun yaşadığını tespit ettik. Tedavisi titizlikle yapılan domuz yaşamsal alanı doğaya bırakıldı" dedi.

KASTAMONU 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:24

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