Tosya Kaymakamlığı çöp konteynırlarını teslim etti

Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Karabey Köyü’nün çöp konteynırları teslim edildi.

Köylerin çöp sorunlarını çözüme kavuşturma devam eden Tosya Kaymakamlığı, ilçeye bağlı Karabey Köyü’ne çöp konteynırlarını teslim etti. Konteynırlar Kaymakam Deniz Pişkin’in katılımlarıyla köy muhtarı Adem Yazıcı’ya teslim edildi.

Köylerin daha yaşanabilir olması için çalıştıklarını belirten Kaymakam Deniz Pişkin, “Köylerimizdeki çöp sorunlarını devletmillet işbirliği içinde çözüme kavuşturma ve köylerimizi daha yaşanılabilir kılma yönündeki çabalarımız devam ediyor. Bugün de Karabey Köyümüz için temin ettiğimiz yeni çöp konteynırlarını köy muhtarımıza teslim ettik. Hayırlı olsun” diye konuştu

KASTAMONU 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:04

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.