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Kaçak avcıların ağına takılan 300 balık kurtarılarak suya salındı

İHA

Kastamonu'da Karaçomak Barajında kaçak avcılar tarafından atılan ağa takılan 300 balık, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarılarak tekrar suya salındı.

Kaçak avcıların ağına takılan 300 balık kurtarılarak suya salındı

Kastamonu’da Karaçomak Barajında kaçak avcılar tarafından atılan ağa takılan 300 balık, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarılarak tekrar suya salındı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında Karaçomak Barajında balık avlamak amacıyla bırakılmış ağı gördü. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, yaklaşık 500 metre uzunluğundaki ağı göletten çıkardı. Ağa takılan 300 balık ise ağlardan kurtarılarak tekrar Baraja geri bırakıldı. Ağı bırakan kişilerin bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

KASTAMONU

30 Ocak 2020 Perşembe

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