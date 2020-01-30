Tosya’da minibüs takla attı: 3 yaralı

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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde minibüs takla attı, kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Samsun istikametine giden 34 JV 2248 plakalı minibüs Tosya Çevlik kavşağına girdiği sırada havanın yağmurlu olması nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce karşı şeride geçti, sonra takla atarak tarlaya uçtu. Kazada Ramazan Ö. (30), Enes K. (30) ve Nigar K. (51) yaralandı. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerine gelen 112 ambulansı ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından güvenlik güçleri inceleme başlattı.

KASTAMONU 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:24

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