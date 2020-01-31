Kastamonu, EMİTT Fuarında tanıtılıyor

24. EMİTT 2020 Doğu Akdeniz Turizm Fuarı, İstanbul TÜYAP Fuar merkezinde başladı.

İstanbuş'da 30 Ocak2 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan EMİTT Fuarı, Türkiye’de ve yurt dışında bulunan turizm şirketlerinin yanı sıra iller ve ilçelerde yoğun katılım gösterdi. TÜYAP Fuar Merkezi 3. salonda yerini alan Kastamonu, tüm ilçelerin değerlerini tanıtmak adına yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Kastamonu Valiliği adı altında Kastamonu’nun tanıtıldığı fuara Kastamonu Belediyesi, Taşköprü Belediyesi, Devrekani Belediyesi, Tosya Kaymakamlığı, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile diğer ilçe belediyeler ve kaymakamlıklar katılım gösterdi.

Fuar kapsamında Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidiniloğlu, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül ile Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ve Meclis Başkanı Turgay Dellaloğlu, Kastamonu’nun coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımını yaptı. Fuarda Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağından hediye etti.

Kastamonu’nun çok geniş bir coğrafya tarihi ve kültürel birikimi olan bir il olduğunu vurgulayan Vali Yaşar Karadeniz, Kastamonu’nun turizm yarışına diğer illere göre geriden başladığını kaydetti.

Turizm açısından Kastamonu'nun son yıllarda kazandığı devam ettirmek ve arttırabilmek adına fuara katıldıklarını söyleyen Vali Karadeniz, “Kastamonu’da geçen yılki geceleme, konaklama artışımız yüzde 46 oldu. Bu Türkiye ortalamasının üzerinde ama biz yarışa geriden başladığımız için çıtayı yükseltmek adına mücadeleveriyoruz. Artış hızımızı bu yılda aynı şekilde koruyarak artık önümüzdeki iki yıl sonrasında Türkiye’nin turizm konusunda adı daha iyi bilinir, daha iyi tanınır illerinden birisi olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda özellikle Ilgaz kış turizminde bu amacı zaten yakaladı. Ilgaz yaz döneminde de dağ turizmi açısından önemli. Ben bu yılda aynı ivmeyi yakalayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Daha sonra konuşan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ise, “İlimizin tanıtımının yapıldığı stantlarımızda ilimizin mutfağını, tarihini, kültürünü, turistik özelliklerini ziyaretçilerimize anlatıyoruz. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kastamonu standına ulusal basında yoğun ilgi gösterdi. Fuarda bu yıl turizm ekonomisi, sektörü yönlendiren trendler, öne çıkan destinasyonlar ve önümüzdeki on yıla damga vuracak teknolojik inovasyonlar gündem maddelerini oluşturacak” şeklinde konuştu.

KASTAMONU 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:24

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