Yolda kayan saman yüklü kamyon, trafiği durdurdu

Kastamonu’da AğlıŞenpazar karayolu üzerinde saman yüklü kamyon, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan kayarak ters döndü. Trafiğe kapanan yol, kamyonun kaldırılmasıyla tekrar açıldı.
Edinilen bilgiye göre, AğlıŞenpazar karayolunun 10’uncu kilometresinde Sakada köyü mevkisinde saman yüklü kamyon, etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kaydı. Yolu tamamen kapatan kamyon, bölgeye sevk edilen kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonrasında bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaklaşık 1 saatten fazla kapalı kalan AraçŞenpazar karayolu, saman yüklü kamyonun kurtarılmasıyla tekrar araç trafiğine açılabildi.
KASTAMONU
31 Ocak 2020 Cuma
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